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В «Инвитро» приостановили тестирование на антитела из-за нехватки реагентов. Какая ситуация в Новосибирске?

По всей стране — ажиотажный спрос на эту услугу, многие лаборатории не справляются

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На некоторых офисах в Новосибирске висят объявления с просьбой приходить сдавать анализ на антитела после 11:00, чтобы избежать очередей

На некоторых офисах в Новосибирске висят объявления с просьбой приходить сдавать анализ на антитела после 11:00, чтобы избежать очередей

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В «Инвитро» приостановили тестирование на антитела к коронавирусу

Компания «Инвитро» заявила о приостановке тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции на 7–10 дней из-за дефицита необходимых реагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисту НГС в «Инвитро» эту ситуацию прокомментировали так:

— На данный момент мы наблюдаем взрывной рост спроса на количественный тест IgG, поэтому перевели все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы. Это беспрецедентная ситуация, поэтому мы закупаем и устанавливаем дополнительное оборудование, а также вводим дополнительные смены в лабораториях.

Сибирская лаборатория «Инвитро» пока продолжает прием биоматериала на количественное определение антител класса G к S-белку. Для исследования временно используются тест-системы «Вектор-Бест». Ранее исследование выполнялось на импортной тест-системе Abbott. В Москве ситуация отличается тем, что нагрузка и количество обращений там еще выше. Для пациентов, пояснили журналисту НГС, разница будет не видна.

Ранее мы писали, что в Новосибирске в некоторых пунктах вакцинации закончился первый компонент «Спутника».

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анализытест-системы«Инвитро»
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