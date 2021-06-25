В «Инвитро» приостановили тестирование на антитела из-за нехватки реагентов. Какая ситуация в Новосибирске?

Компания «Инвитро» заявила о приостановке тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции на 7–10 дней из-за дефицита необходимых реагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисту НГС в «Инвитро» эту ситуацию прокомментировали так:

— На данный момент мы наблюдаем взрывной рост спроса на количественный тест IgG, поэтому перевели все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы. Это беспрецедентная ситуация, поэтому мы закупаем и устанавливаем дополнительное оборудование, а также вводим дополнительные смены в лабораториях.