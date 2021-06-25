В «Инвитро» приостановили тестирование на антитела из-за нехватки реагентов. Какая ситуация в Новосибирске?

В «Инвитро» приостановили тестирование на антитела к коронавирусу
Компания «Инвитро» заявила о приостановке тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции на 7–10 дней из-за дефицита необходимых реагентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналисту НГС в «Инвитро» эту ситуацию прокомментировали так:
— На данный момент мы наблюдаем взрывной рост спроса на количественный тест IgG, поэтому перевели все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы. Это беспрецедентная ситуация, поэтому мы закупаем и устанавливаем дополнительное оборудование, а также вводим дополнительные смены в лабораториях.
Сибирская лаборатория «Инвитро» пока продолжает прием биоматериала на количественное определение антител класса G к S-белку. Для исследования временно используются тест-системы «Вектор-Бест». Ранее исследование выполнялось на импортной тест-системе Abbott. В Москве ситуация отличается тем, что нагрузка и количество обращений там еще выше. Для пациентов, пояснили журналисту НГС, разница будет не видна.
Ранее мы писали, что в Новосибирске в некоторых пунктах вакцинации закончился первый компонент «Спутника».