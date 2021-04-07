В «Сан Сити» возле мобильного пункта вакцинации от ковида собралась толпа пациентов

В Новосибирске в торговом центре выстроилась очередь за прививкой от ковида
В Новосибирске 7 апреля у мобильного пункта вакцинации от коронавируса в МФК «Сан Сити» собралась длинная очередь.
По оценкам журналиста НГС, около 13 часов примерно 50 человек ждали укола. Некоторые пациенты рассказали, что стоят в очереди с 10 утра.
Тех, кто пришёл по записи, приглашает врач, а остальные идут в порядке очереди. По словам нашего журналиста, если кто-то не хочет ждать в живой очереди, может записаться на конкретное время, на другой день - сегодня запись шла уже на 15 апреля.
Как рассказала заведующая отделением профилактики ГКБ №11 Оксана Подзолкова, которая работает в мобильном пункте, спрос на вакцину сильно вырос. При этом пункт открыли в понедельник, 5 апреля.
— Ситуация изменилась в плане того, что очень большая потребность. Только за вчера мы привили 166 человек. С этим учетом были приняты определенные организационные решения. У нас теперь дополнительно организовано рабочее место. Одномоментно ведут прием 2 доктора. На одного пациента в среднем уходит 5–7 минут, постановка вакцины занимает около 2 минут, затем пациент ожидает около 30 минут в холле, — рассказала Оксана Подзолкова.
Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, по телефонам Единой регистратуры 124 или 228–92–11. По словам Оксаны Подзолковой, пациенты приходят и не по записи.
— Мы запускаем в среднем 20 человек для сохранения социальной дистанции. По одному: сначала по записи, потом вне записи. Благодаря этому сегодня уже совершенно другая картина. Вчера было одномоментно 80–90 человек, сегодня уже из-за организационных решений люди спокойнее, не нервничают, скандалов нет, — рассказала врач.
Мобильный пункт вакцинации от ковида в «Сан Сити» стал первым в регионе. Его открыли на четвертом этаже рядом с фуд-кортом. В день открытия желающих сделать прививку было немного.
В ТЦ прививают «Спутником V», получить препарат может любой желающий, нужно при себе иметь паспорт, СНИЛС, полис. Перед уколом пациентов осматривает специалист. Ранее мы рассказывали, чем хороша вакцина «Спутник V».