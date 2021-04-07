В «Сан Сити» возле мобильного пункта вакцинации от ковида собралась толпа пациентов

В Новосибирске 7 апреля у мобильного пункта вакцинации от коронавируса в МФК «Сан Сити» собралась длинная очередь.

По оценкам журналиста НГС, около 13 часов примерно 50 человек ждали укола. Некоторые пациенты рассказали, что стоят в очереди с 10 утра.

Тех, кто пришёл по записи, приглашает врач, а остальные идут в порядке очереди. По словам нашего журналиста, если кто-то не хочет ждать в живой очереди, может записаться на конкретное время, на другой день - сегодня запись шла уже на 15 апреля.