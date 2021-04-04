Как распознать деменцию и что делать с диагнозом: памятка для родственников

В России живет около двух миллионов людей с деменцией. Для многих их родственников болезнь стала сюрпризом — о ней мало говорят, поэтому неладное близкие замечают слишком поздно. На днях мы опубликовали большой материал о проблеме деменции и получили огромное количество читательских историй, которые только подтвердили, что из-за недостатка информации об этой болезни семьи часто не знают, что делать дальше. Мы подготовили краткую памятку для родственников пожилых людей.
— Признаки деменции могут начаться задолго до явных проявлений, поэтому в первую очередь нужно быть внимательными к своим близким старшего возраста. Обращать внимание нужно на странные фразы, необычное поведение, — говорит президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. — Человек может не узнавать пространство, не понимать, какой сейчас год, забывать или путать слова, назначения предметов, задавать один и тот же вопрос, может начать складировать и собирать ненужные вещи. Может часто меняться настроение, наступает апатия, депрессия, человек теряет интерес к жизни, говорит, что «зажился на этом свете».
Если тревожные звоночки появились, нужно обязательно пойти к врачу, который есть в доступе, — это может быть даже терапевт. Он поможет определить точный диагноз, ведь под деменцию мимикрирует целый ряд болезней: депрессия, болезни щитовидной железы, нехватка некоторых витаминов, инфекции и опухоль мозга. Если доктор все-таки диагностировал деменцию, то он назначит лечение.
— Если деменция вызвана болезнью Альцгеймера, то даже при мягкой медикаментозной поддержке и соблюдении определенных рекомендаций по организации пространства и ритма жизни мы можем приостановить развитие болезни надолго, — говорит автор проекта «StopДеменция» Екатерина Ураева. — Это как при любом заболевании: чем раньше ты определишь проблему, тем больше сможешь помочь. Да, обратимости в деменции мы пока не знаем, но развитие можно приостановить. Головной мозг — такой же орган и на ранней стадии поддается поддержке.
Но болезнь может прогрессировать, поэтому к некоторым ее проявлениям подготовиться можно заранее, чтобы облегчить жизнь себе и родным в будущем.
— Обсудите с близкими, кто и как будет ухаживать за родственником. Человек с деменцией не может жить один или без присмотра, помощь нужна даже на ранних стадиях, — говорят в фонде. — В одиночку справиться будет очень тяжело. Поэтому обсудите, кто и чем может помочь: доставкой горячих обедов раз в неделю, уборкой, деньгами — помощь может быть самой разной, не отказывайтесь от нее.
Александра Щеткина советует заранее облегчить дальнейшее решение юридических вопросов — оформить доверенность на представление интересов вашего родственника в разных инстанциях, когда состояние его ухудшится. Этот документ можно оформить сразу на много лет, для этого нужно обратиться к нотариусу. Также если близкому человеку поставили диагноз «деменция», то это самое время для того, чтобы заняться и всем остальным здоровьем: пройти обследование и пролечить всё то, до чего «не доходили руки»: зубы, зрение, сердце. С прогрессией деменции лечение других заболеваний может стать сложным процессом.
К сожалению, всё это — лишь малая часть всех трудностей, с которыми приходится сталкиваться семьям, куда пришла деменция. Их истории о борьбе с болезнью родственников вы найдете в нашем предыдущем материале.