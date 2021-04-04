Как распознать деменцию и что делать с диагнозом: памятка для родственников

В России живет около двух миллионов людей с деменцией. Для многих их родственников болезнь стала сюрпризом — о ней мало говорят, поэтому неладное близкие замечают слишком поздно. На днях мы опубликовали большой материал о проблеме деменции и получили огромное количество читательских историй, которые только подтвердили, что из-за недостатка информации об этой болезни семьи часто не знают, что делать дальше. Мы подготовили краткую памятку для родственников пожилых людей.



— Признаки деменции могут начаться задолго до явных проявлений, поэтому в первую очередь нужно быть внимательными к своим близким старшего возраста. Обращать внимание нужно на странные фразы, необычное поведение, — говорит президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. — Человек может не узнавать пространство, не понимать, какой сейчас год, забывать или путать слова, назначения предметов, задавать один и тот же вопрос, может начать складировать и собирать ненужные вещи. Может часто меняться настроение, наступает апатия, депрессия, человек теряет интерес к жизни, говорит, что «зажился на этом свете».

