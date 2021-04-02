«До помощи государства доживут не все». Почему в России умирают дети со СМА, которых можно спасти

— Дети, которые получат терапию не через месяцы после постановки диагноза, а на следующий день или хотя бы в течение нескольких недель, покажут лучшую выживаемость, уж простите за такие технические термины.

И получить терапию не через несколько месяцев, а почти сразу в России как будто бы можно. По закону. Да, на «Золгенсму» нужно долго собирать деньги с неравнодушных россиян. Но в нашей стране зарегистрированы еще два препарата от СМА — «Спинраза» и «Рисдиплам» — они включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и положены детям бесплатно. Однако на то, чтобы добиться их от региональных Минздравов, у родителей уходят месяцы, и всё это время дети медленно умирают.



— Пациент обращается в региональный орган здравоохранения с просьбой обеспечить лекарством, и ответ, скорее всего, будет очень обтекаемый, ни да, ни нет: «Мы разрабатываем механизм, препарат не включен в такой перечень, у нас нет специалистов». В общем, куча разных причин, но по факту это скрытый отказ, — говорит глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.



Получив такой отказ, родители могут обратиться в Росздравнадзор или в прокуратуру. Часто эти надзорные органы встают на сторону пациентов, выдают предписания Минздраву, в некоторых регионах прокуратура подает в суд в защиту прав ребенка.



— И получается, что у нас по очень многим пациентам государство борется с государством, региональная прокуратура борется с региональным Минздравом. Я не знаю ни об одном случае, когда прокуратура проигрывала бы дело, а Минздрав выигрывал, — отмечает Ольга Германенко.