Нужно ли сбивать температуру 37–38 градусов? Объясняют врачи

Кто-то может переносить температуру в диапазоне 37–38 градусов на ногах и даже не замечать, кто-то замечает и предпочитает не сбивать ее, давая организму возможность бороться, а кто-то не может обойтись без жаропонижающего средства. Что в такой ситуации рекомендуют новосибирские врачи, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.

— Температура — это защитная реакция организма на инфекционного агрессора. На фоне повышенной температуры тела гибнут патогенные бактерии и вирусы, поэтому температуру до 38 градусов рекомендовано не снижать, — рассказывает терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.

