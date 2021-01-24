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Нужно ли сбивать температуру 37–38 градусов? Объясняют врачи

Как обойтись без жаропонижающих препаратов и за какими еще симптомами следить

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Температуру 37–38 градусов врачи рекомендуют не сбивать — по крайней мере в большинстве случаев

Температуру 37–38 градусов врачи рекомендуют не сбивать — по крайней мере в большинстве случаев

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Новосибирские врачи объяснили, нужно ли сбивать температуру 37–38 °C

Кто-то может переносить температуру в диапазоне 37–38 градусов на ногах и даже не замечать, кто-то замечает и предпочитает не сбивать ее, давая организму возможность бороться, а кто-то не может обойтись без жаропонижающего средства. Что в такой ситуации рекомендуют новосибирские врачи, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.

— Температура — это защитная реакция организма на инфекционного агрессора. На фоне повышенной температуры тела гибнут патогенные бактерии и вирусы, поэтому температуру до 38 градусов рекомендовано не снижать, — рассказывает терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.

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Но температура тела свыше 38,5 градуса уже может повлечь за собой серьезные последствия, такие как судороги, нагрузка на сердце и недостаточность кровообращения, потеря и спутанность сознания, нарушение дыхания и даже отек головного мозга, добавляет врач. Поэтому температуру тела выше 38,5 градуса надо снижать жаропонижающими препаратами.

Терапевт медицинского центра «ЕвроМед Клиника» Ольга Цветкова тоже не рекомендует сбивать температуру ниже 38 градусов, потому что ее подъем запускает процесс выработки интерферонов, способствующих противовирусной защите организма:

— Также при повышенной температуре снижается аппетит и, как правило, появляется общая слабость, косвенно организм тем самым себя защищает от нагрузок. При такой температуре показано обильное питье и постельный режим.

При повышенной температуре человек теряет до пол-литра жидкости

При повышенной температуре человек теряет до пол-литра жидкости

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Терапевт медицинского центра «Авиценна» Юлия Поданева считает, что температуру нужно сбивать, если она выше 38,3, но если человек субъективно плохо переносит температуру 37,5, то, конечно, должен ее сбить, чтобы не страдало общее самочувствие. При хорошей переносимости можно не сбивать температуру 37–38,3, уверяет терапевт.

С ней солидарна терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк:

— Если человек плохо переносит повышенную температуру, у него есть выраженная головная боль и ломота в теле, то страдать не стоит — можно принять жаропонижающее. Кроме того, людям с некоторыми хроническими заболеваниями, например ишемической болезнью сердца, у которых выраженное повышение давления и учащение ритма могут ухудшить состояние, лучше температуру сбить. Это связано с тем, что повышение температуры на каждый градус Цельсия выше нормы вызывает учащение пульса на 10–15 ударов в минуту и повышение давления на 10–15 миллиметров ртутного столба.

Повышенная температура повышает и давление, и пульс

Повышенная температура повышает и давление, и пульс

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Для всех остальных случаев, по ее словам, есть общие рекомендации, в том числе употребление достаточного количества жидкости, потому что на каждый градус повышенной температуры человек теряет до пол-литра жидкости в сутки с дыханием и потоотделением.

Варвара Веретюк напоминает, что температура снижается двумя способами — излучение и испарение. Для того чтобы было эффективное испарение, нужно иметь то, что будет испаряться, то есть пить достаточно жидкости. Именно поэтому у человека с обезвоживанием не может эффективно снижаться температура тела. Если мы пьем больше, то больше потеем и испаряем, поясняет терапевт:

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— Второй способ снижения температуры тела — это излучение. Если в комнате жарко, окружающая температура ненамного ниже температуры тела, вряд ли получится эффективно что-то излучать.

Вот почему рекомендовано проветривание и поддержание температуры в комнате 20–22 градуса. Если человек переносит температуру тела 37–38 градусов нормально, этого, как правило, достаточно.

— Кстати, сейчас из-за работы отопительных систем воздух в помещениях очень сухой, и это увеличивает потребности людей в жидкости. Инструмент для контроля параметров влажности — это гигрометр. Рекомендованные параметры влажности воздуха при ОРВИ — 40–60%. Если влажность ниже 30%, стоит задуматься об использовании увлажнителя воздуха, — замечает Варвара Веретюк.

Если иметь в виду еще и коронавирусную инфекцию, то при температуре, которая держится больше четырех дней, следует обратиться к врачу. Есть так называемые «тревожные» симптомы, когда также следует обратиться к врачу, даже если температура тела не очень высокая, но ее повышение сочетается с другими симптомами: например нарушением сознания, одышкой, выраженной болью в грудной клетке или головной, сыпью и так далее.

Эти симптомы могут говорить о коронавирусной инфекции

Эти симптомы могут говорить о коронавирусной инфекции

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— Следует помнить, что повышение температуры тела может быть вызвано не только ОРВИ. Это может быть и ангина, и мочевая инфекция, и неинфекционные причины. Если у вас есть сомнения, то лучше проконсультироваться с врачом, — заключает Варвара Веретюк.

Юлия Поданева — врач-терапевт медицинского центра «Авиценна», стаж работы — 17 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Елена Обут — терапевт центра семейной медицины «Здравица». Ольга Цветкова — терапевт медицинского центра «ЕвроМед Клиника», стаж работы — 9 лет.

Ранее мы писали о том, почему термометр показывает 34–35 градусов и почему долгое время держится температура 37.

Если у вас есть вопросы, связанные с медициной, и вы хотите найти ответы на них в наших материалах, пишите медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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