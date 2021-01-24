Нужно ли сбивать температуру 37–38 градусов? Объясняют врачи

Новосибирские врачи объяснили, нужно ли сбивать температуру
Кто-то может переносить температуру в диапазоне
— Температура — это защитная реакция организма на инфекционного агрессора. На фоне повышенной температуры тела гибнут патогенные бактерии и вирусы, поэтому температуру до
Но температура тела свыше
Терапевт медицинского центра «ЕвроМед Клиника» Ольга Цветкова тоже не рекомендует сбивать температуру ниже
— Также при повышенной температуре снижается аппетит и, как правило, появляется общая слабость, косвенно организм тем самым себя защищает от нагрузок. При такой температуре показано обильное питье и постельный режим.
Терапевт медицинского центра «Авиценна» Юлия Поданева считает, что температуру нужно сбивать, если она выше 38,3, но если человек субъективно плохо переносит температуру 37,5, то, конечно, должен ее сбить, чтобы не страдало общее самочувствие. При хорошей переносимости можно не сбивать температуру
С ней солидарна терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк:
— Если человек плохо переносит повышенную температуру, у него есть выраженная головная боль и ломота в теле, то страдать не стоит — можно принять жаропонижающее. Кроме того, людям с некоторыми хроническими заболеваниями, например ишемической болезнью сердца, у которых выраженное повышение давления и учащение ритма могут ухудшить состояние, лучше температуру сбить. Это связано с тем, что повышение температуры на каждый градус Цельсия выше нормы вызывает учащение пульса на
Для всех остальных случаев, по ее словам, есть общие рекомендации, в том числе употребление достаточного количества жидкости, потому что на каждый градус повышенной температуры человек теряет до пол-литра жидкости в сутки с дыханием и потоотделением.
Варвара Веретюк напоминает, что температура снижается двумя способами — излучение и испарение. Для того чтобы было эффективное испарение, нужно иметь то, что будет испаряться, то есть пить достаточно жидкости. Именно поэтому у человека с обезвоживанием не может эффективно снижаться температура тела. Если мы пьем больше, то больше потеем и испаряем, поясняет терапевт:
— Второй способ снижения температуры тела — это излучение. Если в комнате жарко, окружающая температура ненамного ниже температуры тела, вряд ли получится эффективно что-то излучать.
Вот почему рекомендовано проветривание и поддержание температуры в комнате
— Кстати, сейчас из-за работы отопительных систем воздух в помещениях очень сухой, и это увеличивает потребности людей в жидкости. Инструмент для контроля параметров влажности — это гигрометр. Рекомендованные параметры влажности воздуха при ОРВИ —
Если иметь в виду еще и коронавирусную инфекцию, то при температуре, которая держится больше четырех дней, следует обратиться к врачу. Есть так называемые «тревожные» симптомы, когда также следует обратиться к врачу, даже если температура тела не очень высокая, но ее повышение сочетается с другими симптомами: например нарушением сознания, одышкой, выраженной болью в грудной клетке или головной, сыпью и так далее.
— Следует помнить, что повышение температуры тела может быть вызвано не только ОРВИ. Это может быть и ангина, и мочевая инфекция, и неинфекционные причины. Если у вас есть сомнения, то лучше проконсультироваться с врачом, — заключает Варвара Веретюк.
Юлия Поданева — врач-терапевт медицинского центра «Авиценна», стаж работы —
Ранее мы писали о том, почему термометр показывает
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