В Новосибирске от коронавируса скончались 1000 человек

За прошедшие сутки,
Среди погибших за последние сутки: мужчины в возрасте 46, 52, 56, 80 лет и женщины в возрасте 61 года, 66, 68, 77 и 83 лет.
Всего в регионе зарегистрировано
В отделениях интенсивной терапии находится 151 человек, на ИВЛ — 50 пациентов. Госпитализированы
Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В конце декабря Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в регионах России. Согласно этой статистике, за ноябрь в Новосибирской области скончались 655 человек, хотя оперштаб региона сообщал за тот же месяц о 153 умерших.