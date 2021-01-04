В Новосибирске от коронавируса скончались 1000 человек

За прошедшие сутки, 3 января 2021 года, у 146 человек в Новосибирской области подтвердился диагноз коронавирус, сообщает оперативный штаб. 9 человек скончались, общее количество погибших от вируса составило 1000 человек.



Среди погибших за последние сутки: мужчины в возрасте 46, 52, 56, 80 лет и женщины в возрасте 61 года, 66, 68, 77 и 83 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 28 487 случаев COVID-19 , в том числе у 1660 детей. 24 711 человек выписаны с выздоровлением (+193 за сутки).