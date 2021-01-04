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В Новосибирске от коронавируса скончались 1000 человек

За последние сутки список жертв инфекции пополнился девятью пациентами

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В списке жертв коронавируса ровно <nobr class="_">1000 человек</nobr>

В списке жертв коронавируса ровно 1000 человек

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За прошедшие сутки, 3 января 2021 года, у 146 человек в Новосибирской области подтвердился диагноз коронавирус, сообщает оперативный штаб. 9 человек скончались, общее количество погибших от вируса составило 1000 человек.

Среди погибших за последние сутки: мужчины в возрасте 46, 52, 56, 80 лет и женщины в возрасте 61 года, 66, 68, 77 и 83 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 28 487 случаев COVID-19, в том числе у 1660 детей. 24 711 человек выписаны с выздоровлением (+193 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии находится 151 человек, на ИВЛ — 50 пациентов. Госпитализированы 9 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1725.

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В конце декабря Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в регионах России. Согласно этой статистике, за ноябрь в Новосибирской области скончались 655 человек, хотя оперштаб региона сообщал за тот же месяц о 153 умерших.

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коронавирус
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