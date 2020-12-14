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Владимир Городецкий госпитализирован в клинику Мешалкина

Сейчас он проходит обследование

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Владимир Городецкий попал в больницу 13 декабря

Владимир Городецкий попал в больницу 13 декабря

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Бывшего губернатора Новосибирской области и действующего сенатора от НСО Владимира Городецкого госпитализировали в клинику имени Мешалкина.

Источник, близкий к сенатору, подтвердил информацию о том, что Городецкий находится в клинике — по предварительной информации, у него был скачок давления.

По информации другого источника, сенатора доставили в больницу без сознания 13 декабря.

Сам Владимир Городецкий в беседе с корреспондентом НГС сказал, что сейчас с ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо, находится на обследовании.

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Владимир Городецкийклиника Мешалкина
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