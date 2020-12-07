«Мы с женой вместе лежали». Как лечатся от ковида вип-персоны Новосибирска

Наталья Пинус, депутат Горсовета



— Как я заразилась — не знаю. Есть вероятность, что дети принесли. Болела я дома, всего 12 дней. Еще до того, как заболела, понимала, как лучше лечиться. Я лечилась по той же схеме, что и многие в Академгородке. На основе «Тромбовазима» и потом уже в конце заболевания принимала «Азитромицин».



Сначала, конечно, было немного паники. Но потом всё вошло в предсказуемое русло. Прошло всё достаточно нормально. Интересно, что во время болезни я сдавала два теста ПЦР, — оба показали отрицательный результат, при этом вся симптоматика была в комплексе. Чувствовала я себя, мягко говоря, плохо, если учесть, что я человек, который всегда болеет на ногах, бегом и так далее. А тут просто несколько дней лежала и не могла встать.



Потом я дважды сдала тесты на антитела. Сейчас — уже 15. Моя дочка Алиса, ей 14 лет, у нее примерно такие же показатели по антителам, при этом никаких абсолютно выраженных симптомов у нее не было. Я подозреваю, что мой младший сыночек тоже переболел, просто в такой форме, что мы даже этого не заметили.

