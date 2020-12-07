«Мы с женой вместе лежали». Как лечатся от ковида вип-персоны Новосибирска

Известные новосибирцы рассказали о своем лечении от коронавируса
В конце ноября губернатор Андрей Травников заявил, что Новосибирская область вышла на плато по коронавирусу. Тем не менее каждые сутки в регионе регистрируют
Наталья Пинус, депутат Горсовета
— Как я заразилась — не знаю. Есть вероятность, что дети принесли. Болела я дома, всего 12 дней. Еще до того, как заболела, понимала, как лучше лечиться. Я лечилась по той же схеме, что и многие в Академгородке. На основе «Тромбовазима» и потом уже в конце заболевания принимала «Азитромицин».
Сначала, конечно, было немного паники. Но потом всё вошло в предсказуемое русло. Прошло всё достаточно нормально. Интересно, что во время болезни я сдавала два теста
Потом я дважды сдала тесты на антитела. Сейчас — уже 15. Моя дочка Алиса, ей 14 лет, у нее примерно такие же показатели по антителам, при этом никаких абсолютно выраженных симптомов у нее не было. Я подозреваю, что мой младший сыночек тоже переболел, просто в такой форме, что мы даже этого не заметили.
Я обратилась к врачу в поликлинике, потому что мне нужно было иметь справку. Она приехала, выписала мне больничный лист. Вызвала только за этим. Вообще у меня был знакомый доктор, с которым я обсуждала, что со мной происходит.
Врач пришел ко мне где-то через день. Но я могу сказать, что, когда я вызывала врача, он знал, что идет ко мне. Я могу представить, что здесь может быть есть некоторое смещение. Если бы я была не депутат, возможно, всё было бы по-другому.
Самочувствие у меня сейчас совершенно замечательное. Единственное, может, зрение чуть ухудшилось, может, это просто так кажется. Сейчас интересно исследовать реабилитацию после ковида, и даже в меньшей степени, может быть, для себя,
Юрий Петухов, первый вице-губернатор Новосибирской области, ушел на больничный в начале ноября
— Это так лично. Я просто могу сказать, что было непросто. Как врачи
Я пожелал бы всем беречь себя, элементарно соблюдать правила безопасности. У меня достаточно высокие титры антител, но всё равно я законопослушный гражданин. Соблюдаю требования, которые предусматриваются главным санитарным врачом. Ходить в общественных местах в
Михаил Алоян, боксер, заболел коронавирусом в октябре, когда поехал в Москву на соревнования
— Первые два дня температура была 37,2. На четвертый день у меня поднялась температура и потерялся запах. В этот момент я понял, что заболел коронавирусом. Я тогда был в Москве, там тренировался.
Потом связался с доктором, врачом-пульмонологом, инфекционистом, который меня лечил неделю, дней восемь, до того как я поехал в больницу. Потом все-таки решили, что мне лучше лечь в больницу.
Мой тренер вызвал скорую, меня забрали в больницу из гостиницы. Врачи обзванивали, узнавали, где есть места, получилось, что я попал в пульмонологический
Там было отличное лечение, внимание, забота, я, честно сказать, очень удивился. Это была обычная палата, нас было три человека. Когда кого-то выписывали, приходили следующие. Все ребята дружные. Были и капельницы, и уколы, и
Никаких серьезных осложнений у меня не было. Кашель прошел через неделю. До искусственной вентиляции не дошло, кислород не подключали. В
У врачей серьезная загруженность. Могли прийти в
В первый день соседи по палате не знали, кто я такой. А фамилии же зачитывают на обходе. Мне кажется, что они потом в интернете покопались. Я это понял, когда вышел из палаты, потом зашел, а у них лица уже
В больнице я пролежал 9 дней. Потом две недели находился на обязательной самоизоляции в Москве. И только после этого полетел домой. Во время самоизоляции еду мне приносила диетолог Наталья Толкачева, тоже наша из Новосибирска.
После того как выписался, принимал витамины С, Д. И я до сих пор эти препараты
Владимир Городецкий, попал в первую волну коронавируса
— Где мог заразиться — сказать трудно. Я летал в Москву, но в Москве постоянно перед пленаркой тесты делаем. Не знаю, в самолетах контактов особых не было. Когда я летал на пленарные заседания, то они были полупустые. Здесь всегда в маске был, но всё равно, конечно, приходилось контактировать с людьми, непросто было изолироваться.
Две недели находился в стационаре.
Я лежал в первой инфекционной. Палата была на
Еще многие известные новосибирцы переболели коронавирусом
Например, замгубернатора Сергей Сёмка, министр транспорта Анатолий Костылевский, главный режиссер оперного театра Вячеслав Стародубцев. В октябре основатель сайта НГС Максим Сидоркин переболел коронавирусом в домашних условиях. На своей странице в Facebook он рассказал, как долго у него держалась температура и какие еще симптомы наблюдались, а также дал три рекомендации тем, кто еще не столкнулся с этой болезнью.