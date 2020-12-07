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«Мы с женой вместе лежали». Как лечатся от ковида вип-персоны Новосибирска

Мы узнали, у кого была двухместная палата, а кто лечился дома по «народной» схеме

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Слева направо: Владимир Городецкий, Наталья Пинус, Михаил Алоян

Слева направо: Владимир Городецкий, Наталья Пинус, Михаил Алоян

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Известные новосибирцы рассказали о своем лечении от коронавируса

В конце ноября губернатор Андрей Травников заявил, что Новосибирская область вышла на плато по коронавирусу. Тем не менее каждые сутки в регионе регистрируют 170–180 новых заболевших. Люди рассказывают свои истории о том, как лежали в больницах или лечились самостоятельно за большие деньги. В соцсетях удивляются, что у каждого среди знакомых теперь больше переболевших, чем тех, кто пока не столкнулся с вирусом. Инфекцией переболели и известные горожане, в том числе представители власти. Корреспондент НГС Анна Богданова спросила, как они болели и лечились во время пандемии.

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Наталья Пинус, депутат Горсовета

— Как я заразилась — не знаю. Есть вероятность, что дети принесли. Болела я дома, всего 12 дней. Еще до того, как заболела, понимала, как лучше лечиться. Я лечилась по той же схеме, что и многие в Академгородке. На основе «Тромбовазима» и потом уже в конце заболевания принимала «Азитромицин».

Сначала, конечно, было немного паники. Но потом всё вошло в предсказуемое русло. Прошло всё достаточно нормально. Интересно, что во время болезни я сдавала два теста ПЦР, — оба показали отрицательный результат, при этом вся симптоматика была в комплексе. Чувствовала я себя, мягко говоря, плохо, если учесть, что я человек, который всегда болеет на ногах, бегом и так далее. А тут просто несколько дней лежала и не могла встать.

Потом я дважды сдала тесты на антитела. Сейчас — уже 15. Моя дочка Алиса, ей 14 лет, у нее примерно такие же показатели по антителам, при этом никаких абсолютно выраженных симптомов у нее не было. Я подозреваю, что мой младший сыночек тоже переболел, просто в такой форме, что мы даже этого не заметили.

Я обратилась к врачу в поликлинике, потому что мне нужно было иметь справку. Она приехала, выписала мне больничный лист. Вызвала только за этим. Вообще у меня был знакомый доктор, с которым я обсуждала, что со мной происходит.

Врач пришел ко мне где-то через день. Но я могу сказать, что, когда я вызывала врача, он знал, что идет ко мне. Я могу представить, что здесь может быть есть некоторое смещение. Если бы я была не депутат, возможно, всё было бы по-другому.

Самочувствие у меня сейчас совершенно замечательное. Единственное, может, зрение чуть ухудшилось, может, это просто так кажется. Сейчас интересно исследовать реабилитацию после ковида, и даже в меньшей степени, может быть, для себя, больше — в целом. Общаюсь с докторами, со специалистами в Академгородке на эту тему — интересно разобраться.

Юрий Петухов, первый вице-губернатор Новосибирской области, ушел на больничный в начале ноября

— Это так лично. Я просто могу сказать, что было непросто. Как врачи оценивают — средней тяжести. Я лежал в нашей замечательной инфекционной больнице, которая на протяжении всего этого времени умело справляется с болезнью. Получил весь комплекс необходимых препаратов и хорошее лечение, что позволило мне вернуться в строй. Болел порядка трех недель.

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Я пожелал бы всем беречь себя, элементарно соблюдать правила безопасности. У меня достаточно высокие титры антител, но всё равно я законопослушный гражданин. Соблюдаю требования, которые предусматриваются главным санитарным врачом. Ходить в общественных местах в маске — это прежде всего безопасность меня, моей семьи, вот и всё.

Михаил Алоян, боксер, заболел коронавирусом в октябре, когда поехал в Москву на соревнования

— Первые два дня температура была 37,2. На четвертый день у меня поднялась температура и потерялся запах. В этот момент я понял, что заболел коронавирусом. Я тогда был в Москве, там тренировался.

Потом связался с доктором, врачом-пульмонологом, инфекционистом, который меня лечил неделю, дней восемь, до того как я поехал в больницу. Потом все-таки решили, что мне лучше лечь в больницу.

Мой тренер вызвал скорую, меня забрали в больницу из гостиницы. Врачи обзванивали, узнавали, где есть места, получилось, что я попал в пульмонологический центр — городскую клиническую больницу № 67 Москвы.

Там было отличное лечение, внимание, забота, я, честно сказать, очень удивился. Это была обычная палата, нас было три человека. Когда кого-то выписывали, приходили следующие. Все ребята дружные. Были и капельницы, и уколы, и таблетки — делали всё, что нужно, стандартно, скажем так.

Никаких серьезных осложнений у меня не было. Кашель прошел через неделю. До искусственной вентиляции не дошло, кислород не подключали. В больнице — честно, не знаю, чем лечили. Пару раз спросил, они сказали: «Всем будем отвечать, с ума сойдем». Я говорю: «Ладно, отстану от вас».

У врачей серьезная загруженность. Могли прийти в 6 утра, чтобы уколы или какую-то капельницу поставить, потом те же могли прийти и в час ночи.

В первый день соседи по палате не знали, кто я такой. А фамилии же зачитывают на обходе. Мне кажется, что они потом в интернете покопались. Я это понял, когда вышел из палаты, потом зашел, а у них лица уже другие — удивленные, улыбающиеся. Говорят: «Мы не знали, что такие люди болеют». А один из товарищей по палате звонил по видеосвязи домой — у него семья была знакома с фамилией Алоян, они смотрели бокс. Так что им было приятно, и мне было приятно.

В больнице я пролежал 9 дней. Потом две недели находился на обязательной самоизоляции в Москве. И только после этого полетел домой. Во время самоизоляции еду мне приносила диетолог Наталья Толкачева, тоже наша из Новосибирска.

После того как выписался, принимал витамины С, Д. И я до сих пор эти препараты принимаю — для профилактики и реабилитации. После болезни не было осложнений, но начинать тренироваться было тяжело. Еще неделю не в своей тарелке себя чувствовал, все-таки поражение легких. Я потихоньку начинал с физкультуры, сейчас уже лучше себя чувствую. Вообще у меня очень много и знакомых, и родственников заболели.

Владимир Городецкий, попал в первую волну коронавируса

— Где мог заразиться — сказать трудно. Я летал в Москву, но в Москве постоянно перед пленаркой тесты делаем. Не знаю, в самолетах контактов особых не было. Когда я летал на пленарные заседания, то они были полупустые. Здесь всегда в маске был, но всё равно, конечно, приходилось контактировать с людьми, непросто было изолироваться.

Две недели находился в стационаре. Симптомы — два дня держалась высокая температура. Затем госпитализация. Болезнь была средней тяжести. У меня было сразу подтверждено двустороннее поражение — начальная стадия, до 25%. Потом температура была стабильной, сатурация (кислород) — тоже нормальный был. Поэтому в течение двух недель состояние было стабильным. После выписки еще неделю находился на домашней реабилитации. Потом сдал тесты, которые два раза подряд оказались отрицательными.

Я лежал в первой инфекционной. Палата была на двоих — мы с женой вместе там лежали, она тоже заболела. Вместе так и попали. Она болела так же, средняя степень тяжести. Но оба с антибиотиками. Каких-то осложнений, слабости — такого не было, всё нормально. В больнице я увидел своими глазами, с каким напряжением работает весь медперсонал. Даже в той больнице, которая по своему профилю была приспособлена для инфекционных болезней. Сын тоже болел, но он уже позже, во вторую волну. Лечился в домашних условиях, перенес в легкой степени.

Еще многие известные новосибирцы переболели коронавирусом

Например, замгубернатора Сергей Сёмка, министр транспорта Анатолий Костылевский, главный режиссер оперного театра Вячеслав Стародубцев. В октябре основатель сайта НГС Максим Сидоркин переболел коронавирусом в домашних условиях. На своей странице в Facebook он рассказал, как долго у него держалась температура и какие еще симптомы наблюдались, а также дал три рекомендации тем, кто еще не столкнулся с этой болезнью.

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инфекционная больницакоронавирус в Новосибирске
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