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«Начинают болеть старые травмы»: Михаил Алоян заразился коронавирусом — он рассказал НГС, как чувствует себя

Спортсмен готовился к бою, но его пришлось отменить

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Михаил Алоян заболел коронавирусом несколько дней назад

Михаил Алоян заболел коронавирусом несколько дней назад

Боксёра Михаила Алояна госпитализировали из-за ковида

Новосибирский боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом — в Москве у него планировался очередной бой за звание чемпиона мира.

— Я в Москве заболел и здесь же в больнице. Самочувствие по-разному — то лучше, то хуже, — подтвердил информацию о своём заболевании спортсмен.

Он рассказал, что в Москву поехал за полтора месяца до очередного боя за звание чемпиона мира. Тогда был здоров и ждал соперника. Потом почувствовал повышение температуры и ломоту в теле. По словам Михаила Алояна, в больнице он уже несколько дней.

— Вирус ищет в организме слабые места и бьёт по ним. Начинают болеть старые травмы. Иммунитет садит хорошо, — описал свои ощущения спортсмен.

По его словам, после выздоровления в Новосибирске его ждёт двухнедельный карантин.

В сентябре с подозрением на коронавирус госпитализировали заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку. Также в конце прошлого месяца коронавирусом заболел главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.

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