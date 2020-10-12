«Начинают болеть старые травмы»: Михаил Алоян заразился коронавирусом — он рассказал НГС, как чувствует себя

Новосибирский боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом — в Москве у него планировался очередной бой за звание чемпиона мира.



— Я в Москве заболел и здесь же в больнице. Самочувствие по-разному — то лучше, то хуже, — подтвердил информацию о своём заболевании спортсмен.

Он рассказал, что в Москву поехал за полтора месяца до очередного боя за звание чемпиона мира. Тогда был здоров и ждал соперника. Потом почувствовал повышение температуры и ломоту в теле. По словам Михаила Алояна, в больнице он уже несколько дней.