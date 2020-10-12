«Начинают болеть старые травмы»: Михаил Алоян заразился коронавирусом — он рассказал НГС, как чувствует себя

Боксёра Михаила Алояна госпитализировали из-за ковида
Новосибирский боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом — в Москве у него планировался очередной бой за звание чемпиона мира.
— Я в Москве заболел и здесь же в больнице. Самочувствие по-разному — то лучше, то хуже, — подтвердил информацию о своём заболевании спортсмен.
Он рассказал, что в Москву поехал за полтора месяца до очередного боя за звание чемпиона мира. Тогда был здоров и ждал соперника. Потом почувствовал повышение температуры и ломоту в теле. По словам Михаила Алояна, в больнице он уже несколько дней.
— Вирус ищет в организме слабые места и бьёт по ним. Начинают болеть старые травмы. Иммунитет садит хорошо, — описал свои ощущения спортсмен.
По его словам, после выздоровления в Новосибирске его ждёт двухнедельный карантин.
В сентябре с подозрением на коронавирус госпитализировали заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку. Также в конце прошлого месяца коронавирусом заболел главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.