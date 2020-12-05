Врач из Новосибирска вылечилась от ковида за 469 рублей. Как ей это удалось и почему она избегала антибиотики?

Новосибирский врач вылечилась от ковида за 469 рублей
Вторая волна коронавируса, по заверению властей, в Новосибирской области ослабевает. Но для многих по-прежнему актуальным остается вопрос — во сколько может обойтись лечение. До этого мы рассказывали историю врача, который лечился самостоятельно и потратил 100 тысяч рублей. А сегодня поделимся историей терапевта Людмилы Овчинниковой — вместе с мужем они заболели в октябре. Им удалось победить коронавирус, потратив меньше 500 рублей на лекарства. Как такое возможно? И почему не всем заболевшим нужны антибиотики и противовирусные препараты? Публикуем авторскую колонку терапевта. Далее от первого лица.
Честно говоря, я надеялась, что уже переболела коронавирусом. С марта лечу таких пациентов, постоянно с ними контактирую. Думала, может, вирус попал на меня в ничтожном количестве, иммунитет подсуетился и выработал антитела. Не прокатило.
Я была на ночном дежурстве, сидела за компьютером и вдруг почувствовала, что начали сильно болеть ноги. «Устала за сегодня», — подумала я и выпила таблетку ибупрофена.
Ночь прошла не очень хорошо, в беготне по реанимации, поэтому я не обратила особого внимания на свое состояние. Время 9 утра, снова начали болеть ноги — опять ибупрофен. Сдала смену, переоделась, вышла на улицу. По прогнозу там холодно, пошел первый снег, дует пронизывающий ветер... А мне так хорошо! Идеальная погода, приятный ветерок.
Подумала: «Опять странности какие-то, температура что ли поднялась».
Села в автобус. До дома ехать час-полтора. Эти 80 минут были просто ужасными. Меня внезапно накрыли сильная слабость, боль в теле, озноб и жар одновременно. В полубреду доехала до дома. Сразу же открылся кашель — сухой, раздражающий, непродуктивный.
Первые несколько дней были тяжелыми: изматывающий кашель, постоянная ломота, сильная слабость (помыла посуду — три часа поспи, восстановись).
На пятый день пропало обоняние. Резко и полностью. Муж попросил оценить его парфюм, а я не смогла. Побежала к своей банке с кофе, который пахнет на весь дом, стоит открыть крышку, но ноль запахов. В доме, где живут два ковидника, картошку можно не жарить. Можно даже не чистить, разницы никто не заметит.
Несколько дней очень-очень сильно болело горло. Выматывала именно эта постоянная боль и невозможность глотать. Боль снималась ибупрофеном.
На сегодня остались только сильная слабость, кашель и одышка при разговоре. Сильно сохнут все слизистые оболочки — настолько сильно, что невозможно спать.
У мужа симптомы были схожие. Единственное, у него была вторая волна повышения температуры до 38 градусов, поэтому он и был отправлен на КТ — нужно было оценить степень поражения легких и понять, нужна ли ему госпитализация. 35% поражения легких без признаков дыхательной недостаточности — можно лечиться дома.
Лечение
При температуре, боли в мышцах принимали ибупрофен в дозировке 400 мг. Самый обычный, российский. Помогает просто великолепно. При боли в горле — леденцы, жвачка, постоянное питье небольшими глотками и снова все тот же ибупрофен. При сухости в носу — увлажнение спреем с физраствором. При кашле с трудноотходимой мокротой начали принимать «Ацетилцистеин».
Использовали пульсоксиметр — для постоянного мониторинга уровня кислорода в крови.
Все. Никаких антибиотиков. Даже мужу с пневмонией. Потому что пневмония вирусная. Антибиотик здесь ничем не поможет. Никаких «Нобазитов», «Арбидолов», «Ингавиринов», «Полиоксидониев», «Коронавиров» — потому что это бесполезно, неэффективно и небезопасно.
Никаких БАДов с комплексами витаминов — потому что все необходимые вещества получали через пищу.
Уже сто тысяч раз сказано о том, что антибиотик при ковиде нужен как рыбке зонтик. Только в 10% случаев на фоне ковидной инфекции присоединяется сверху еще и бактериальная, которая и требует назначения антибиотиков.
Дексаметазон, гепарин — это препараты только для стационарного лечения, по строгим показаниям.
Если бы у моего мужа по результатам КТ было выявлено поражение легких свыше 50%, снижение кислорода в крови — поехал бы как миленький в больницу кушать гормоны и колоть в животик гепарин.
Стоимость лечения
- раствор натрия хлорида 0,9% 250 мл — 50 рублей;
- ибупрофен 400 мг 50 таблеток — 115 рублей;
- леденцы + жвачки — 150 рублей;
- ацетилцистеин 600 мг 10 таблеток — 154 рубля.
Итого: 469 рублей.
Недавно прочитала такое выражение: «Девиз этой пандемии — нужно что-то делать!» Это, конечно, неплохо, но не позволяйте шарлатанам и целителям обманывать себя.
Профилактика заражения
Главное — это маска. Везде и всегда. Кстати, это очень успешная профилактика — при условии, что с коронавирусом я контактировала каждый день, а заболела только спустя 8 месяцев. Без маски я ходила только 10 минут в день — когда шла на вечерний прием в поликлинику. Все остальное время — работа в онкологии, операции, поездки на общественном транспорте, встреча с людьми — в маске.
Поначалу, как и все человечество, мы запаслись коробками с антисептиком и брызгали его на каждую пылинку. Спустя полгода попустило, но рефлекс обрабатывать руки надежно закрепился в подкорке.
Социальная дистанция у меня получалась плохо, опять же в связи со спецификой моей работы. Когда принимаешь по 30–40 человек в день, невозможно это делать на расстоянии в 1,5 метра.
Из лекарств для профилактики не принимали ничего. Совсем ничего. Витамины получали через пищу. Большое количество фруктов, овощей. Обошлись без добавок.
У меня не было факторов риска осложнений коронавирусной инфекции, так как нет сопутствующих заболеваний, поэтому обошлось без серьезных осложнений и лекарств. Организм справился — главное во время болезни его правильно поддержать.
Вот еще 3 интересные колонки про личный опыт
Сибирячка рассказала, как протекает беременность во время пандемии и каких рекомендаций она придерживается.
Сибиряк рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в районах Новосибирской области (спойлер: хуже, чем в городе).
Врач вылечил себя от коронавируса сам, потратив при этом 100 тысяч рублей.
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