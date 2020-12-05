Врач из Новосибирска вылечилась от ковида за 469 рублей. Как ей это удалось и почему она избегала антибиотики?

На пятый день пропало обоняние. Резко и полностью. Муж попросил оценить его парфюм, а я не смогла. Побежала к своей банке с кофе, который пахнет на весь дом, стоит открыть крышку, но ноль запахов. В доме, где живут два ковидника, картошку можно не жарить. Можно даже не чистить, разницы никто не заметит.



Несколько дней очень-очень сильно болело горло. Выматывала именно эта постоянная боль и невозможность глотать. Боль снималась ибупрофеном.



На сегодня остались только сильная слабость, кашель и одышка при разговоре. Сильно сохнут все слизистые оболочки — настолько сильно, что невозможно спать.



У мужа симптомы были схожие. Единственное, у него была вторая волна повышения температуры до 38 градусов, поэтому он и был отправлен на КТ — нужно было оценить степень поражения легких и понять, нужна ли ему госпитализация. 35% поражения легких без признаков дыхательной недостаточности — можно лечиться дома.

Лечение



При температуре, боли в мышцах принимали ибупрофен в дозировке 400 мг. Самый обычный, российский. Помогает просто великолепно. При боли в горле — леденцы, жвачка, постоянное питье небольшими глотками и снова все тот же ибупрофен. При сухости в носу — увлажнение спреем с физраствором. При кашле с трудноотходимой мокротой начали принимать «Ацетилцистеин».