Как проверяют маски в новосибирском аэропорту — показываем это в 10 кадрах

В новосибирском аэропорту провели масочный рейд
Сотрудники полиции и Министерства транспорта Новосибирской области провели рейд в аэропорту Толмачёво. Они проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим, в результате штраф получили два человека. На рейде побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — посмотрите на его снимках, как проходила проверка.
Другой рейд на общественном транспорте провели 8 октября — тогда на остановке у Телецентра дежурила полиция. Позднее, 23 октября, проверяли масочный режим в метрополитене — читайте об этом в нашем репортаже.