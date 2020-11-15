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Как проверяют маски в новосибирском аэропорту — показываем это в 10 кадрах

Рейд в Толмачёво прошел перед выходными

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Рейд прошел в пятницу утром

Рейд прошел в пятницу утром

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В новосибирском аэропорту провели масочный рейд

Сотрудники полиции и Министерства транспорта Новосибирской области провели рейд в аэропорту Толмачёво. Они проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим, в результате штраф получили два человека. На рейде побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — посмотрите на его снимках, как проходила проверка.

Большинство людей было в аэропорту в масках

Большинство людей было в аэропорту в масках

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В проверке участвовали представители Минтранса НСО

В проверке участвовали представители Минтранса НСО

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Рейд длился около часа

Рейд длился около часа

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Тем, у кого маска прикрывает только рот и подбородок, делали замечание

Тем, у кого маска прикрывает только рот и подбородок, делали замечание

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Кто-то начинал поправлять маски при виде полиции

Кто-то начинал поправлять маски при виде полиции

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После замечаний люди надевали свои маски правильно

После замечаний люди надевали свои маски правильно

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Некоторые доставали маску после того, как к ним обращались проверяющие

Некоторые доставали маску после того, как к ним обращались проверяющие

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Масочный режим в Новосибирской области действует до 31 декабря

Масочный режим в Новосибирской области действует до 31 декабря

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Такие рейды в Новосибирске стали регулярными

Такие рейды в Новосибирске стали регулярными

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Другой рейд на общественном транспорте провели 8 октября — тогда на остановке у Телецентра дежурила полиция. Позднее, 23 октября, проверяли масочный режим в метрополитене — читайте об этом в нашем репортаже.

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рейдмасочный режим
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