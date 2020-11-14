Сибирячка получила международную медаль Джослина — она присуждается за 50-летнюю борьбу с диабетом

В субботу, 14 ноября, в кинотеатре «Победа» прошло мероприятие «Касается каждого», посвященное Всемирному дню диабета. В большом зале состоялся показ фильма про людей, страдающих этим заболеванием. Также организаторы вручили медаль Джослина жительнице Куйбышева Татьяне Толмачевой, которая 50 лет успешно борется с этой болезнью.

— Я с семи лет болею. У нас дом был. Воды холодной принесешь, напьешься, а потом, естественно, все наружу идет. И мама около года меня таскала по больницам. Анализы делали — ничего. А потом, когда совсем плохо стало, она привела в больницу и говорит: «Что хотите делайте, только скажите, чем она больна». И там как раз была эндокринолог. Она сразу сделала анализы, и все подтвердилось. Нас в Куйбышеве таких было только трое — два пацана и я. Она нас вместе положила в больницу, — рассказала Татьяна Толмачева.