Сибирячка получила международную медаль Джослина — она присуждается за 50-летнюю борьбу с диабетом

В Новосибирске вручили медаль Джослина за полувековую борьбу с диабетом
В субботу, 14 ноября, в кинотеатре «Победа» прошло мероприятие «Касается каждого», посвященное Всемирному дню диабета. В большом зале состоялся показ фильма про людей, страдающих этим заболеванием. Также организаторы вручили медаль Джослина жительнице Куйбышева Татьяне Толмачевой, которая 50 лет успешно борется с этой болезнью.
— Я с семи лет болею. У нас дом был. Воды холодной принесешь, напьешься, а потом, естественно, все наружу идет. И мама около года меня таскала по больницам. Анализы делали — ничего. А потом, когда совсем плохо стало, она привела в больницу и говорит: «Что хотите делайте, только скажите, чем она больна». И там как раз была эндокринолог. Она сразу сделала анализы, и все подтвердилось. Нас в Куйбышеве таких было только трое — два пацана и я. Она нас вместе положила в больницу, — рассказала Татьяна Толмачева.
По словам женщины, она лечится больше народными методами: пьет отвары трав, делает гимнастику и массажи. Организатор мероприятия — межрегиональная общественная организация по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь». Обладателей медали Джослина в нашей стране всего несколько.
В 1970 году в США руководство Джослинского диабетического центра приняло решение учредить медаль Джослина — для людей, проживших с диабетом 50 лет. На лицевой стороне медали изображен человек с факелом и надпись: «Триумф Человека и Медицины», на обратной — «За 50 мужественных лет с диабетом».
В начале ноября президент России Владимир Путин присвоил почетные звания шести жителям Новосибирской области.