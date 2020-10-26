Педиатры выяснили, что COVID-19 влияет на память переболевших им детей

Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова сегодня на круглом столе ОНФ заявила о возможных последствиях перенесенного в детстве COVID-19. По ее словам, обследования показали тридцатипроцентное снижение когнитивных функций (способности запоминать и обрабатывать информацию. — Прим.ред.) после перенесенного коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости». Ранее сообщалось о возможной потере памяти и концентрации внимания после COVID-19 у взрослых пациентов.
Также обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе снижения способности иметь детей у следующих поколений.
— Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений, — сказала эксперт на круглом столе ОНФ.
Ранее главный репродуктолог российского Минздрава Олег Аполихин также говорил в эфире «Вестей», что у перенесших даже в легкой форме коронавирус мужчин могут возникать аутоиммунные заболевания и расстройства, способные снижать фертильность. При этом он добавил, что их фертильность может восстановиться в ходе сперматогенеза. В среднем это три месяца.