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Тема дняПоcледствия коронавируса: истории переболевших

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Педиатры выяснили, что COVID-19 влияет на память переболевших им детей

Также коронавирус может сказаться на фертильности будущих поколений

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Последствия могут быть, даже если коронавирус был перенесен бессимптомно

Последствия могут быть, даже если коронавирус был перенесен бессимптомно

Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова сегодня на круглом столе ОНФ заявила о возможных последствиях перенесенного в детстве COVID-19. По ее словам, обследования показали тридцатипроцентное снижение когнитивных функций (способности запоминать и обрабатывать информацию. Прим.ред.) после перенесенного коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости». Ранее сообщалось о возможной потере памяти и концентрации внимания после COVID-19 у взрослых пациентов.

Также обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе снижения способности иметь детей у следующих поколений.

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— Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений, — сказала эксперт на круглом столе ОНФ.

Ранее главный репродуктолог российского Минздрава Олег Аполихин также говорил в эфире «Вестей», что у перенесших даже в легкой форме коронавирус мужчин могут возникать аутоиммунные заболевания и расстройства, способные снижать фертильность. При этом он добавил, что их фертильность может восстановиться в ходе сперматогенеза. В среднем это три месяца.

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