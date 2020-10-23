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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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Четыре человека скончались от коронавируса в Новосибирской области — самому молодому было 32 года

В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека

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На ИВЛ сегодня лежат 27 пациентов

На ИВЛ сегодня лежат 27 пациентов

Ещё четыре новосибирца умерли от коронавируса

Новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался о новых смертях.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 32 года, 52 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 552 человека, — сообщили в региональном оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека. На ИВЛ — 27 пациентов.

Если вы знаете погибших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь.

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На днях от коронавируса скончался директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств — последние дни Александр Иванов провел в ковидном госпитале.

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