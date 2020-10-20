В России новый пик заражений коронавирусом: больше 16 тысяч случаев за сутки

В России продолжает расти количество заразившихся коронавирусом: за минувшие сутки выявлено
Накануне федеральные эксперты дали новый прогноз распространения инфекции в стране. По их прикидкам, на пике по коронавирусу ожидается не больше 20 тысяч заболевших в сутки. А сам рост продлится еще две недели.
— Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости, — объяснил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 40 миллионов. По данным университета имени Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано больше 8,2 миллиона случаев инфекции. В Индии — 7,6 миллиона, в Бразилии — 5,2 миллиона. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место, на пятом находится Аргентина, где число заболевших превысило миллион человек.