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В России новый пик заражений коронавирусом: больше 16 тысяч случаев за сутки

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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По новым прогнозам экспертов, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две недели

По новым прогнозам экспертов, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две недели

В России продолжает расти количество заразившихся коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 16 319 новых случаев. 269 человек скончались, 9704 — выздоровели. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1 431 635 человек, 24 635 человек умерли, а 1 085 608 — выздоровели.

Данные по коронавирусу в России — в одной картинке

Данные по коронавирусу в России — в одной картинке

Накануне федеральные эксперты дали новый прогноз распространения инфекции в стране. По их прикидкам, на пике по коронавирусу ожидается не больше 20 тысяч заболевших в сутки. А сам рост продлится еще две недели.

СЮЖЕТ

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— Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости, — объяснил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 40 миллионов. По данным университета имени Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано больше 8,2 миллиона случаев инфекции. В Индии — 7,6 миллиона, в Бразилии — 5,2 миллиона. Россия в этом рейтинге занимает четвертое место, на пятом находится Аргентина, где число заболевших превысило миллион человек.

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