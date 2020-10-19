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Главный инфекционист Минздрава рассказал, как долго будет расти заболеваемость COVID-19

Владимир Чуланов считает, что ситуация стабилизируется через пару недель

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На пике заболеваемость не превысит 20 тысяч случаев в сутки

На пике заболеваемость не превысит 20 тысяч случаев в сутки

Владимир Чуланов сказал, как долго будет расти заболеваемость COVID-19

В октябре заболеваемость коронавирусом продолжит расти. Как заявил сегодня РИА «Новости» главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, рост числа заболевших продлится еще две недели.

— Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости, — рассказал Чуланов.

СЮЖЕТ

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Заболеваемость COVID-19 начала расти в конце августа и к сегодняшнему дню достигла почти 16 тысяч человек в сутки. На пике по коронавирусу в России ожидается не более 20 тысяч новых случаев в сутки. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом она отметила, что на прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение мер профилактики, а также переохлаждения, которые на время могут снизить сопротивляемость организма респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19.

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