Главный инфекционист Минздрава рассказал, как долго будет расти заболеваемость COVID-19

Владимир Чуланов сказал, как долго будет расти заболеваемость COVID-19
В октябре заболеваемость коронавирусом продолжит расти. Как заявил сегодня РИА «Новости» главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, рост числа заболевших продлится еще две недели.
— Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости, — рассказал Чуланов.
Заболеваемость COVID-19 начала расти в конце августа и к сегодняшнему дню достигла почти