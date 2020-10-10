Топ-5 заблуждений о ковиде, великом и ужасном: хит-парад от иммунолога

Уже больше полугода мы живем в эпоху пандемии COVID-19 и волей-неволей имеем дело с тем, что этот вирус стал главной темой для обсуждения. Информации много, но врачи говорят, что у обывателей представления об особенностях вируса часто сильно расходятся с реальностью.
Иммунолог Анна Петухова рассказала, от каких расхожих заблуждений о COVID-19 врачам хочется рыдать. Она составила топ-5 мифов о коронавирусе.
5-е место: «Надо поднимать иммунитет, тогда ковид не страшен»
А как на самом деле?
А на самом деле иммунологи нашего Центра плачут (а иногда и рыдают), когда слышат эту фразу. Друзья, нельзя поднять то, что не опускалось! Иммунитет исчезает из организма с последним вздохом и ударом сердца.
Нужно сказать, что иммунитет при ковиде может взлетать до небес. И это очень плохо! Потому что клетки иммунной системы, встретившись с новой инфекцией, не знают и не умеют пока еще на нее реагировать, и поэтому открывают огонь по вирусу из всех орудий, высвобождая из своих недр огромное количество биологически активных веществ.
И вот эти вот самые вещества начинают бить не только вирусные, но и свои клетки, повреждая и уничтожая их. То есть — свои против своих. Врачи называют эту иммунную вакханалию «цитокиновый шторм». Такой шторм — всем штормам шторм!
На самом деле, иммунитет подавляющего большинства граждан находится в адекватном и боеспособном состоянии. А поддерживать его позволяют совершенно приятные и бесплатные опции: хорошее настроение, регулярные физические нагрузки и полноценный ночной сон. И это не просто слова! Данный факт доказан.
А проблемы с отсутствием иммунитета, конечно, бывают, но только у некоторых тяжелых и редких пациентов, например больных с первичными иммунодефицитами. Ключевое слово — редких!
4-е место: «Легочная ткань, пораженная на 50, 70, 90 и тем более 100%, не может восстановиться! Это же вам не печень!»
А как на самом деле?
Подмечено правильно. Легкие — это ни вам, ни нам ни разу не печень. Но! Поражен — не значит убит! Изменения в легочной ткани при ковиде связаны с отеком и кровоизлиянием. Это полностью обратимые изменения. Особенно при грамотном лечении и реабилитации.
3-е место: «Ковид ведет к фиброзу легких, и это изменить нельзя»
А как на самом деле?
Безусловно, так. И мы видим такие случаи. Это очень тяжелые пациенты с выраженной одышкой. Но, к счастью, это очень небольшая группа пострадавших с большой площадью поражения легких, в том числе некоторые пациенты после искусственной вентиляции легких. При этом грамотная реабилитация позволяет значительно улучшить состояние таких больных.
2-е место: «Надувание шариков и выдох через трубочку — то что надо для пациента с ковидной пневмонией!»
А как на самом деле?
Теперь начинают всхлипывать пульмонологи нашего Центра. Не мучайте свои легкие! В данном случае упражнения на выдох не нужны. А вот правильная техника дыхания и упражнения на верхний плечевой пояс и грудную мускулатуру — наше все! Этому учат доктора нашего Центра.
1-е место: «Маски — зло! Они снижают уровень кислорода в организме и пропускают вирус!»
А как на самом деле?
Теперь слезы наворачиваются уже у меня. Друзья, маски много чего пропускают. Например, глупости и недостоверную информацию, которая вылетает из некоторых ртов. Но при этом ваш кислород остается с вами. На эту тему уже снято много видео. Да мы и сами грешны. Мы замеряли кислород у себя в Центре (есть такой прибор — пульсоксиметр. Сейчас о нем не знает только ленивый, ну и, скорее всего, мой папа). Мы находимся в масках весь рабочий день. Так вот, весь кислород всегда оставался с нами — все 95% и выше.
А вирус они и правда пропускают. А куда ж ему деться, если маска прикрывает только рот или подбородок, а нос предательски свободен от нее? Основной путь попадания вируса в организм — носовые ходы. А нос у большинства наших граждан не защищен маской. Пожалуйста, носите маску правильно!
А еще маска пропускает вирус, когда ее носят сутками и даже месяцами. При этом стирая и пришивая к ней новые веревочки, например красненькие, как у моей сегодняшней пациентки.
Друзья, маска надежно защищает от капель и аэрозоля, в которых содержится вирус. При этом капли и аэрозоль вылетают из нашего рта не только при кашле и чихании, но и при обычном разговоре.
Причем защита длится только два часа.
Пожалуйста, выбрасывайте маску через два часа ношения! Не надевайте ее повторно!
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