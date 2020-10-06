В НСО от ковида скончались три мужчины и женщина

По данным оперативного штаба, на утро 6 октября в регионе зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом (всего — 13 621 случай, в том числе 822 ребенка). Выздоровели еще 54 человека, за все время — 12 231 человек выписан с выздоровлением.



— Скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте 57 лет, 67 лет, 68 лет, женщина, ей было 56 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека, — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек, на ИВЛ — 7 пациентов. Госпитализированы 35 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2089.