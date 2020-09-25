Мэрия: новосибирцы ежедневно покупают до 3200 медицинских масок

Заммэра напомнил, что регион находится в режиме повышенной готовности семь месяцев. На этой неделе стало известно, что его продлевают ещё минимум на месяц. Несмотря на это, регион пока не станет вслед за Москвой ужесточать коронавирусные ограничения.

Серьезный дефицит медицинских масок наблюдался в Новосибирской области этой весной, когда в страну пришел COVID-19. Первое время их было трудно купить в аптеках и магазинах города, а когда свежую партию завезли, то цены взлетели в десятки раз. Журналист НГС Лиза Пичугина выяснила, как формируется цена на медицинскую маску и сколько они на самом деле стоят.