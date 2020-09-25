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Мэрия: новосибирцы ежедневно покупают до 3200 медицинских масок

Чиновники уверяют, что запасов в аптеках города достаточно

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Если весной в городе был дефицит масок и они продавались втридорога, то сейчас такой проблемы нет

Если весной в городе был дефицит масок и они продавались втридорога, то сейчас такой проблемы нет

Ситуацию с обеспеченностью города медицинскими масками обсудили в ходе первой сессии VII созыва Совета депутатов города, которая прошла в эту пятницу, 25 сентября.

— Что с масками? Эту эпопею мы с вами прошли. По состоянию на 24 сентября, в муниципальной аптечной сети имеется 97 тысяч 497 штук. Ежедневная динамика продаж — не больше 3200 штук, — сообщил Валерий Шварцкопп, заместитель мэра и руководитель штаба по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке с коронавирусом в Новосибирске.

СЮЖЕТ

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Заммэра напомнил, что регион находится в режиме повышенной готовности семь месяцев. На этой неделе стало известно, что его продлевают ещё минимум на месяц. Несмотря на это, регион пока не станет вслед за Москвой ужесточать коронавирусные ограничения.

Серьезный дефицит медицинских масок наблюдался в Новосибирской области этой весной, когда в страну пришел COVID-19. Первое время их было трудно купить в аптеках и магазинах города, а когда свежую партию завезли, то цены взлетели в десятки раз. Журналист НГС Лиза Пичугина выяснила, как формируется цена на медицинскую маску и сколько они на самом деле стоят.

А вы соблюдаете масочный режим?

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