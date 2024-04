Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС

Во-вторых, нас помещают в какое-то непонятное безвременье, когда пропадает настоящее. Оно становится искажено предметами, очерчивающими контуры одновременно и прошлого, и будущего. Садясь писать эту колонку, я был уверен, что гирлянду развесили к наступающему 2023-му году. Оказалось, к 2022-му. Так и чувствуешь себя Дейлом Купером из третьего сезона «Твин Пикс»: Is it future or is it past?