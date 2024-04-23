Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС

Александр Щипанов Юрист

Украшения улиц и деревьев — это, конечно, красиво, но так ли нужны круглый год? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске немало серьезных проблем — с дорогами, инфраструктурой, благоустройством и многим другим. Но есть целый ряд вопросов, которые кажутся не такими важными, но накапливаются и влияют, в том числе, на восприятие города — и новосибирцами, и гостями. Один из них — это декор на улицах. Юрист НГС Александр Щипанов признался, что из-за него чувствует себя в Новосибирске вне времени — в своей колонке он объяснил, почему. Публикуем его мнение от первого лица.

Всем известно твердое правило из «Маленького принца»: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». В последние пару лет, когда я прохожу по центру Новосибирска, я вижу, что наша планета определенно не в порядке. И речь сейчас не о дорожных ямах, возникающих, едва сворачиваешь с Красного проспекта, не о сомнительных итогах реконструкции Первомайского сквера и даже не об облаках пыли, то и дело превращающих город в Арракис.



Наиболее пугающим и симптоматичным проявлением лени и апатии, сковавших муниципальное хозяйство в Новосибирске, я считаю золотистую гирлянду, которую растянули меж фонарей в районе площади Ленина в качестве украшения к новому 2022 году, а потом вдруг решили не снимать. Мол, это затратно, демонтаж ей только повредит, и вообще, это «хорошо, интересно, свежо». Так и висит она два с половиной года. Сегодня не убирают не только внушительную двухкилометровую гирлянду, натолкнувшую чиновников на столь прогрессивное решение, но и гирлянды поскромнее, наброшенные на ёлки возле памятника Ленина и накрученные на деревья в аллее Первомайского сквера.



Мне наверняка уже готовы возражать: «Ну а что в этом такого? Красиво же, когда все это включают — хоть какие-то краски в сером городе. Кому они вредят? Сэкономленные на демонтаже деньги лучше направить на ремонт тех же ям. В городе есть проблемы поважнее!» И это все будет, конечно, справедливо с прагматической точки зрения, но нашу жизнь, увы, определяют не только математические расчеты и бережливые решения.



Проведу аналогию. Зачем мы заправляем кровать утром? В первую очередь для того, чтобы подключиться к реальности. Мы мысленно готовимся вступать в новый день и заниматься своими бытовыми делами. Если позволить себе поступиться подобными рутинными (в случае с городом — сезонными) ритуалами, ваше мироощущение может конкретно пошатнуться.



И монтаж украшений, и демонтаж стоит денег, но, кажется, психическое здоровье горожан важнее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Когда власти действительно здорово украсили город к Новому году, а затем передумали снимать гирлянду, ведущей предпосылкой этого действия стало не стремление сэкономить скудные бюджетные средства, а стремление не сделать лишнего телодвижения, раз уж есть, вроде бы, убедительные аргументы его не делать. Бросьте, вы серьезно хотите сказать, что в бюджете города-миллионника, гордо носящего звания «третьего в России» и «столицы Сибири», нет денег, чтобы позволить себе безболезненно снять провода с фонарных столбов? Просто царящая в муниципальном управлении апатия достигла такого уровня, что начинает по-настоящему, не образно, отрывать людей от реальности. Новый год теперь у нас — круглый год! Такой вот новосибирский праздник, который всегда с тобой.



Подобный подход, во-первых, обесценивает понятие праздника. Потому что праздничная пора прекрасна своей мимолетностью. Момент, когда украшения развешивают, приносит едва ли не больше чувств, чем созерцание этих украшений в готовом состоянии, быстро превращающихся в элемент фона. Этой радости мы лишаемся, когда видим, как та же самая гирлянда висит себе неработающая на фоне асфальта и пыли летом, напоминая о своей скучной механической природе.

Во-вторых, нас помещают в какое-то непонятное безвременье, когда пропадает настоящее. Оно становится искажено предметами, очерчивающими контуры одновременно и прошлого, и будущего. Садясь писать эту колонку, я был уверен, что гирлянду развесили к наступающему 2023-му году. Оказалось, к 2022-му. Так и чувствуешь себя Дейлом Купером из третьего сезона «Твин Пикс»: Is it future or is it past?



Конечно, я немного утрирую. Главную ёлку ведь разобрали, снежинки в сквере поснимали, зимние фигуры оленей почему-то вообще не вернулись этой зимой. В городе был даже отчетливо сезонный летний праздник цветов. Но большие ненормальные вещи не возникают сами по себе, они вырастают из череды нескольких маленьких.

Вспомните героев вселенной сериала «Во все тяжкие». Если позволить себе мелкие допущения, принять и нормализовать эти допущения, не заметишь, как они преумножатся и породят что-то безумное. Поэтому хочется, пока не поздно, обратить внимание на эту странную инициативу, обозначить её как проблему и суммировать вышесказанное парой заезженных выражений: «Снимите это немедленно!» или «Нужно жить настоящим!»



Должны ли сезонные украшения оставаться сезонными? Да, всему должно быть свое время Нет, они и летом хорошо смотрятся Напишу свое мнение в комментарии

Стоимость демонтажа новогоднего декора ежегодно обходится городу в несколько миллионов рублей: например, в этом году контракт на разбор световых украшений и новогодней ели стоил 4 миллиона.

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