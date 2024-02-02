Стало известно, когда в Театральном сквере снимут новогодние украшения

Источником финансирования выступают бюджетные средства. Подать заявку на участие в закупке можно до 5 февраля, начальная цена договора составляет 4,2 миллиона рублей.





В конце января в Новосибирске начали разбирать гирлянду на улице Ленина. Участок дороги был пешеходным несколько месяцев, но сейчас там открыли проезд для автомобилей.