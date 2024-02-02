Стало известно, когда в Театральном сквере снимут новогодние украшения

В Новосибирске до середины февраля планируется разобрать новогоднее оформление в двух скверах. В городе объявили закупку на услуги по демонтажу украшений.
Об этом сообщается на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Речь идет о демонтаже украшений в Театральном и Первомайском скверах.
— Исполнитель обязуется в соответствии с условиями договора оказать заказчику услуги по демонтажу новогоднего оформления в Театральном сквере и Первомайском сквере в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового 2024 года, в городе Новосибирске, — сказано в документах.
Работы планируется провести до 12 февраля, но услуги можно выполнить досрочно. Организовать демонтаж новогодней ели в Театральном сквере необходимо до 9 февраля, к 10 февраля — металлоконструкций светящихся коридоров из арок, новогодних шаров на деревьях и другое.
— Осуществить транспортную доставку всех элементов новогоднего оформления с Театрального сквера, Первомайском сквера до места хранения для последующей ревизии и сортировки до 12.02.2024 включительно, — сказано в документах.
Источником финансирования выступают бюджетные средства. Подать заявку на участие в закупке можно до 5 февраля, начальная цена договора составляет 4,2 миллиона рублей.
В конце января в Новосибирске начали разбирать гирлянду на улице Ленина. Участок дороги был пешеходным несколько месяцев, но сейчас там открыли проезд для автомобилей.
В конце августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов поддержать создание постоянной пешеходной улицы Ленина.