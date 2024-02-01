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Убрали блоки и украшения: на участке улицы Ленина в Новосибирске открыли проезд

Дорога несколько месяцев была закрыта для автомобилей

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Дорогу открыли ночью

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В Новосибирске на участке улицы Ленина напротив оперного театра открыли проезд для автомобилей. Он был закрыт с 17 ноября.

Несколько месяцев дорога до улицы Советской была пешеходной, прогулочную зону украсили гирляндами, фотозонами и елками. Сейчас нет ни украшений, ни самих огораживающих территорию блоков. При этом светофор на перекрестке улиц Советской и Ленина не вернули к прежнему режиму работы в фазе полного пропуска пешеходов во всех направлениях. НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, как будет работать светофор будущем.

Вдоль дороги уже припарковали машины

Вдоль дороги уже припарковали машины

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Разбирать новогоднее оформление начали в конце января. Чтобы вывезти с дороги ледяные скульптуры, рабочим пришлось их сломать. Например, на кадры попал, как сотрудники кувалдой разбивают скульптуру огромного котенка.

В конце августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов поддержать создание постоянной пешеходной улицы Ленина.

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