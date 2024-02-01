Убрали блоки и украшения: на участке улицы Ленина в Новосибирске открыли проезд

В Новосибирске на участке улицы Ленина напротив оперного театра открыли проезд для автомобилей. Он был закрыт с 17 ноября.



Несколько месяцев дорога до улицы Советской была пешеходной, прогулочную зону украсили гирляндами, фотозонами и елками. Сейчас нет ни украшений, ни самих огораживающих территорию блоков. При этом светофор на перекрестке улиц Советской и Ленина не вернули к прежнему режиму работы в фазе полного пропуска пешеходов во всех направлениях. НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, как будет работать светофор будущем.