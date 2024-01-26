Изверги! На улице Ленина кувалдой разбивают котенка: печальное видео

В центре Новосибирска начали разбирать новогоднее оформление. По словам вице-мэра Анны Терешковой, работы на пешеходной улице Ленина завершат до 1 февраля. А уже в ночь с 1 на 2 февраля по улице запустят автомобильное движение.
Чтобы вывезти ледяные скульптуры, рабочим пришлось их сломать. На кадрах видно, как мужчины кувалдой разбивают скульптуру огромного котенка.
Движение по улице Ленина на участке от площади имени Ленина до улицы Советской ограничили 17 ноября. В 2022 году был перекрыт участок до улицы Урицкого.