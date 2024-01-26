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Изверги! На улице Ленина кувалдой разбивают котенка: печальное видео

Движение на участке запустят в ночь с 1 на 2 февраля

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Работы на пешеходной улице Ленина завершат до 1 февраля

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В центре Новосибирска начали разбирать новогоднее оформление. По словам вице-мэра Анны Терешковой, работы на пешеходной улице Ленина завершат до 1 февраля. А уже в ночь с 1 на 2 февраля по улице запустят автомобильное движение.

Чтобы вывезти ледяные скульптуры, рабочим пришлось их сломать. На кадрах видно, как мужчины кувалдой разбивают скульптуру огромного котенка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Елизавета Шаталова

Движение по улице Ленина на участке от площади имени Ленина до улицы Советской ограничили 17 ноября. В 2022 году был перекрыт участок до улицы Урицкого.

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Пешеходная улица ЛенинаЛедяные скульптурыНовосибирск
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