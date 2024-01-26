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На улице Ленина разбирают новогоднее оформление — когда откроют движение для автомобилей

Отрезок дороги от площади имени Ленина до улицы Советской перекрыли в середине ноября

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В 2022 году был перекрыт участок до улицы Урицкого

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В Новосибирске на пешеходной улице Ленина начали разбирать новогоднее оформление. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, работы продлятся до конца месяца.

— Все работы на улице Ленина будут закончены 1 февраля. В ночь с 1-го на 2-е по улице откроем движение транспорта, — пояснила Анна Терешкова.

Новогоднюю иллюминацию запустили 1 декабря

Новогоднюю иллюминацию запустили 1 декабря

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Движение на улице Ленина этой зимой ограничили 17 ноября, а уже 1 декабря на ней запустили новогоднее оформление. На этот раз власти города украсили участок от площади имени Ленина до улицы Советской, хотя в 2022 году был перекрыт участок до улицы Урицкого.

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Пешеходная улица ЛенинаАнна ТерешковаНовосибирск
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