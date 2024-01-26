На улице Ленина разбирают новогоднее оформление — когда откроют движение для автомобилей

В Новосибирске на пешеходной улице Ленина начали разбирать новогоднее оформление. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, работы продлятся до конца месяца.
— Все работы на улице Ленина будут закончены 1 февраля. В ночь с 1-го на 2-е по улице откроем движение транспорта, — пояснила Анна Терешкова.
Движение на улице Ленина этой зимой ограничили 17 ноября, а уже 1 декабря на ней запустили новогоднее оформление. На этот раз власти города украсили участок от площади имени Ленина до улицы Советской, хотя в 2022 году был перекрыт участок до улицы Урицкого.