С улицы Ленина убирают «светящийся потолок» — 10 снимков, на которых из Новосибирска исчезают новогодние украшения

В Новосибирске сегодня, 26 января, начали разбирать гирлянду на улице Ленина. Демонтаж украшений завершат 2–3 февраля на пешеходной улице. Остальные новогодние украшения в городе уберут в течение месяца.
— С 1 февраля в Театральном сквере демонтируют фотозоны, ледовые скульптуры, уберут ели и световые элементы. С 3 февраля в Первомайском сквере снимут с деревьев крупные снежинки и игрушки. Главную городскую елку планируют демонтировать с 10 по 12 февраля. Остальная иллюминация в сквере будет демонтирована до конца марта — начала апреля, — рассказали в пресс-службе администрации города.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял, как Ленина возвращают к былому виду.
Во время январских каникул толпы новосибирцев собирались на улице Ленина и в Театральном сквере. Посмотрите в фоторепортаже НГС — на улицах было не протолкнуться.