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Новый год — 2023 в НСО

С улицы Ленина убирают «светящийся потолок» — 10 снимков, на которых из Новосибирска исчезают новогодние украшения

Новогодняя улица Новосибирска откроется для движения автомобилей в начале февраля

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Рабочие появились на Ленина рано утром

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В Новосибирске сегодня, 26 января, начали разбирать гирлянду на улице Ленина. Демонтаж украшений завершат 2–3 февраля на пешеходной улице. Остальные новогодние украшения в городе уберут в течение месяца.

— С 1 февраля в Театральном сквере демонтируют фотозоны, ледовые скульптуры, уберут ели и световые элементы. С 3 февраля в Первомайском сквере снимут с деревьев крупные снежинки и игрушки. Главную городскую елку планируют демонтировать с 10 по 12 февраля. Остальная иллюминация в сквере будет демонтирована до конца марта — начала апреля, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял, как Ленина возвращают к былому виду.

В парках культуры и отдыха, в том числе в парке «Арена», новогодние фотозоны, гирлянды и другое оформление начнут убирать 1 февраля. Окончание работ запланировано на 1 марта

В парках культуры и отдыха, в том числе в парке «Арена», новогодние фотозоны, гирлянды и другое оформление начнут убирать 1 февраля. Окончание работ запланировано на 1 марта

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Вчера с Ленина <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/25/72004643/" class="_" target="_blank">убрали елки</a>, которые украшали Деды Морозы и жители города

Вчера с Ленина убрали елки, которые украшали Деды Морозы и жители города

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Горки, катки и лыжни будут работать как можно дольше, их будут демонтировать в зависимости от погодных условий

Горки, катки и лыжни будут работать как можно дольше, их будут демонтировать в зависимости от погодных условий

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Горожане весь январь фотографировались рядом с украшениями и гуляли по новогодней улице

Горожане весь январь фотографировались рядом с украшениями и гуляли по новогодней улице

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Самый длинный каток на Михайловской набережной закроется 28 февраля. До этого времени продолжит работу Домик Снежинки и тач-экран

Самый длинный каток на Михайловской набережной закроется 28 февраля. До этого времени продолжит работу Домик Снежинки и тач-экран

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Большинство читателей НГС проголосовало за то, что перекрытие улицы Ленина <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/01/23/71997203/" class="_" target="_blank">себя оправдало</a>

Большинство читателей НГС проголосовало за то, что перекрытие улицы Ленина себя оправдало

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Елку возле НОВАТа начнут разбирать после демонтажа украшений на улице Ленина

Елку возле НОВАТа начнут разбирать после демонтажа украшений на улице Ленина

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Новосибирцы специально приезжали в центр города ради новогодних украшений

Новосибирцы специально приезжали в центр города ради новогодних украшений

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Во время январских каникул толпы новосибирцев собирались на улице Ленина и в Театральном сквере. Посмотрите в фоторепортаже НГС — на улицах было не протолкнуться.

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ЛенинаНовый годПешеходная улицаУкрашения
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