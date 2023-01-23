Понравилась ли вам пешеходная улица Ленина? А украшения? Опрос для новосибирцев

Мэрия Новосибирска решила спросить горожан, понравились ли им новогодние мероприятия и украшения в этом году.
— С 23 по 31 января 2023 года приглашаем вас принять участие в опросе о Новосибирске — Новогодней столице России. Многие события состоялись в нашем городе впервые, и возможно, в будущем они станут доброй традицией. Какие из них понравились вам больше всего? — написано на сайте опроса на «Госуслугах».
Проголосовать могут только авторизованные пользователи, но результаты будут выведены анонимно.
Мы решили тоже провести опрос.
Новогодние украшения из центра Новосибирска начнут убирать 1 февраля.