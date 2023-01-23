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Понравилась ли вам пешеходная улица Ленина? А украшения? Опрос для новосибирцев

Проголосовать можно на «Госуслугах», а также предлагаем читателям высказаться на нашем сайте

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В этом году Новосибирск был Новогодней столицей

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Мэрия Новосибирска решила спросить горожан, понравились ли им новогодние мероприятия и украшения в этом году.

— С 23 по 31 января 2023 года приглашаем вас принять участие в опросе о Новосибирске — Новогодней столице России. Многие события состоялись в нашем городе впервые, и возможно, в будущем они станут доброй традицией. Какие из них понравились вам больше всего? — написано на сайте опроса на «Госуслугах».

Проголосовать могут только авторизованные пользователи, но результаты будут выведены анонимно.

Первый вопрос касается новогоднего оформления

Первый вопрос касается новогоднего оформления

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В мэрии спрашивают о мероприятиях, которые горожане посетили

В мэрии спрашивают о мероприятиях, которые горожане посетили

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А вы какие события повторили бы?

А вы какие события повторили бы?

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Мы решили тоже провести опрос.

Новогодние украшения из центра Новосибирска начнут убирать 1 февраля.

Новый годМэрияНовогодняя столица РоссииПешеходная улица Ленина
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