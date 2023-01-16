Новогодние украшения из центра Новосибирска начнут убирать в феврале

Новогодние украшения из центра Новосибирска начнут убирать 1 февраля. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Основные украшения будут убираться с 1 февраля: улица Ленина (чтобы открыть проезд), Театральный сквер. Набережная пока останется. Районы сами определят, когда всё убрать, — сообщила вице-мэр.
Анна Терешкова уточнила, что украшения с улицы Ленина, которую сделали пешеходной, планируют убрать в течение недели. Но точный срок пока неизвестен.
Во время январских выходных в центре города был ажиотаж: толпы новосибирцев собирались на улице Ленина и в Театральном сквере. Посмотрите в фоторепортаже НГС — на улицах было не протолкнуться.