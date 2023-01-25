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Новый год — 2023 в НСО

Елки на улице Ленина начали разбирать — их украшала толпа Дедушек Морозов

Завтра на Ленина начнут убирать гирлянды

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В первую очередь с елок сняли украшения

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В Новосибирске вечером 25 января начали разбирать елки на улице Ленина. Как рассказали рабочие корреспонденту НГС, в первую очередь уберут елки, а завтра, 26 января, начнут разбирать гирлянды.

Десятки елок появились перед кинотеатром «Победа» 23 декабря. Их украшали Деды Морозы и жители города. Завтра, 26 января, на Ленина начнут убирать гирлянды. Проезд по улице Ленина должны открыть сразу после того, как уберут новогодние украшения.

За демонтаж праздничного оформления в центре города «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска была готова заплатить 8 миллионов рублей.

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ЕлкиЛенинаНовый годУкрашение
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