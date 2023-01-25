Елки на улице Ленина начали разбирать — их украшала толпа Дедушек Морозов

В Новосибирске вечером 25 января начали разбирать елки на улице Ленина. Как рассказали рабочие корреспонденту НГС, в первую очередь уберут елки, а завтра, 26 января, начнут разбирать гирлянды.
Десятки елок появились перед кинотеатром «Победа» 23 декабря. Их украшали Деды Морозы и жители города. Завтра, 26 января, на Ленина начнут убирать гирлянды. Проезд по улице Ленина должны открыть сразу после того, как уберут новогодние украшения.
За демонтаж праздничного оформления в центре города «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска была готова заплатить 8 миллионов рублей.