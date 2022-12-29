СЕЙЧАС -15°С
Пробки 2/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняГороскоп на 2023 год
Все новости
Все новости

На демонтаж праздничных декораций в Новосибирске потратят 8 миллионов

Их смогут использовать в следующем году

4 817

Из Театрального сквера уберут елку и другие украшения

Поделиться

«Городская дирекция творческих программ» Новосибирска объявила аукцион на демонтаж праздничного оформления в центре города. За работы готовы заплатить 8 миллионов рублей.

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен разобрать елку в Театральном сквере и объекты рядом с ним. Также демонтируют светящийся коридор на улице Ленина, а в Первомайском сквере — арки, декор для деревьев, фигуры в виде кометы, саней, оленя, а также светящийся фонтан.

— Сейчас есть складские помещения, где их будут хранить. В следующем году их тоже будут использовать, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Работы, согласно документам, должны выполнить с 7 по 9 февраля.

26 декабря в Новосибирске открылся самый длинный каток в России. Посмотрите, как он выглядел через три дня после начала работы.

По теме

Театральный скверГосзакупкиДемонтажНовогодняя елка
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ5
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter