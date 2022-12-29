На демонтаж праздничных декораций в Новосибирске потратят 8 миллионов

«Городская дирекция творческих программ» Новосибирска объявила аукцион на демонтаж праздничного оформления в центре города. За работы готовы заплатить
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен разобрать елку в Театральном сквере и объекты рядом с ним. Также демонтируют светящийся коридор на улице Ленина, а в Первомайском сквере — арки, декор для деревьев, фигуры в виде кометы, саней, оленя, а также светящийся фонтан.
— Сейчас есть складские помещения, где их будут хранить. В следующем году их тоже будут использовать, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Работы, согласно документам, должны выполнить с 7 по 9 февраля.
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