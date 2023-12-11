Не проект, а фантастика: столичная компания хочет застроить «Сибсельмаш» жильем — за 10 лет тут обещают целый город

Зачем взялись за новосибирский «Сибсельмаш»

Идею застроить территорию в центре Ленинского района и возродить производство на «Сибсельмаше» предложила московская компания «Меркас», купившая имущество завода несколько лет назад. Предложение о застройке завода-гиганта вынесли на комиссию по внесению изменений в генплан в конце ноября, но рассмотрение вопроса перенесли на следующее заседание.

В Новосибирске, по подсчетам экспертов, 39% от общей площади города занимает промышленная зона, в Москве показатель доходит до 28%, а в Европейских странах до 9%. Проект реконструкции «Сибсельмаша» может стать первым в восстановлении промышленных объектов в регионе, в то время, как в столице подобный формат реновации промзон уже давно существует.