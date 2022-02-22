Мэрия Новосибирска продает помещения в бывшем здании «Сибсельмаша» за 80 миллионов рублей

В Новосибирске мэрия города объявила об аукционе по продаже помещений по адресу Станционная, 38. Там расположен один из корпусов завода «Сибсельмаш», который принадлежит Российской Федерации.
Как указано в объявлении, мэрия выставляет на аукцион два нежилых помещения: одно на первом этаже (4082,0
— Начальная цена с НДС —
Победителем аукциона признают участника, который предложит наиболее высокую цену за помещения. Задаток можно заплатить до
В августе 2019 года в здании «Сибсельмаша» уже выставляли помещение площадью 1341,7
По данным 2ГИС, в здании работает 17 организаций, в основном производственных (здесь производят винтовые сваи, дорожные знаки и другие металлоизделия, а также утилизируют отходы), среди них еще значится «Сибсельмаш».
28 сентября 2012 года ОАО «НПО "Сибсельмаш"» было официально признано банкротом. Суд открыл на предприятии конкурсное производство. При этом 100% акций завода несколько лет назад приобрел новосибирский предприниматель Александр Васильев.