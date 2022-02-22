22 февраля вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 76.77
eur 87.34
Тема дняКоллективный иммунитет превысил 70%
Все новости
Все новости

Мэрия Новосибирска продает помещения в бывшем здании «Сибсельмаша» за 80 миллионов рублей

Администрация продает два помещения на первом и втором этаже

151
2Обсудить

Поделиться

Объявление появилось <nobr class="_">21 февраля</nobr>

Объявление появилось 21 февраля

Поделиться

В Новосибирске мэрия города объявила об аукционе по продаже помещений по адресу Станционная, 38. Там расположен один из корпусов завода «Сибсельмаш», который принадлежит Российской Федерации.

Как указано в объявлении, мэрия выставляет на аукцион два нежилых помещения: одно на первом этаже (4082,0 кв. м) и на втором (228,5 кв. м). Общая площадь — 4310,5 кв. м.

— Начальная цена с НДС — 80 103 000 рублей. Шаг аукциона — 4 000 000 рублей. Сумма задатка — 16 020 600 рублей, — написано в объявлении.

Победителем аукциона признают участника, который предложит наиболее высокую цену за помещения. Задаток можно заплатить до 14 марта. Арендных обременений у помещения нет. Мы направили запрос в мэрию Новосибирска.

В августе 2019 года в здании «Сибсельмаша» уже выставляли помещение площадью 1341,7 кв. м по адресу Станционная, 38. Размещало объявление Правительство РФ.

По данным 2ГИС, в здании работает 17 организаций, в основном производственных (здесь производят винтовые сваи, дорожные знаки и другие металлоизделия, а также утилизируют отходы), среди них еще значится «Сибсельмаш».

28 сентября 2012 года ОАО «НПО "Сибсельмаш"» было официально признано банкротом. Суд открыл на предприятии конкурсное производство. При этом 100% акций завода несколько лет назад приобрел новосибирский предприниматель Александр Васильев.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аукционзаводмэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter