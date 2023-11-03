Таких костюмов там еще не видели. Петербургская судья совершила визит в стриптиз-клуб — как это было

В Санкт-Петербурге суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе. На нем решали вопрос о незаконной перепланировке помещения.
Речь на заседании 2 ноября шла о помещении в дореволюционном доме на Рубинштейна. Там на 42 квадратах оборудован стриптиз-клуб. Площадь сдается в аренду ООО «Бар-Групп».
Незаконную перепланировку зафиксировали представители администрации Центрального района.
— Актом проверки администрации установлено, что в помещении выполнена самовольная перепланировка и переустройство, а именно: произведены работы по сносу перегородок между помещениями, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой, то есть затронуто общее имущество многоквартирного дома, — процитировали заключение в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Сначала чиновники направили предписание о нарушениях. Но оно не было выполнено. Тогда представитель администрации обратился с иском в суд к собственникам Елене и Сергею Сазоновым. Истец потребовал вернуть помещение в прежнее состояние. На это отводится три месяца. Если же ответчик не уложится в этот срок, то за каждый день просрочки истец требует по 5000 рублей.
— В ходе рассмотрения дела судья Ирина Альбертовна Воробьева приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват, — добавили в пресс-службе судов.
В октябре в новосибирском баре подрались стриптизерши. Конфликт произошел из-за того, что они не поделили клиента.