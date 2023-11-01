freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 92.02
eur 97.93
СрочноСбили насмерть пешехода на Северном обходе
Все новости
Все новости

Стало известно, сколько заплатили за дизайн-проект сквера с коровами около новосибирского Заксобрания

На общественном обсуждении не стали раскрывать сумму

172

На территории зеленой зоны также появится тетрапак продукции завода «Ирмень»

Поделиться

Стало известно, сколько заплатили за разработку дизайн-проекта сквера имени Юрия Бугакова около новосибирского Законодательного собрания. Об этом НГС сообщили в мэрии города.

Как рассказали в пресс-службе, на концепцию новой зеленой зоны потратили 3 миллиона 960 тысяч рублей. Заказчиком проекта является муниципальное автономное учреждение «Горзеленхоз», средства на разработку выделили из городского бюджета.

— Проектно-сметная документация пока не разработана, стоимость будет известна после прохождения экспертизы в ГБУ НСО «ГВЭ НСО», — ответили в мэрии.

Новый сквер будет посвящен депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, при этом в мэрии отметили, что сам завод не финансирует создание зеленой зоны. На проектируемой территории в будущем появятся фигуры светящихся коров, зона отдыха в виде тетрапака продукции завода и стенд с информацией об основателе завода на главной входной группе.

Коровы, по словам создателя проекта, будут светиться

Коровы, по словам создателя проекта, будут светиться

Поделиться

Разработкой проекта занимается архитектурная мастерская «НеоПлан», главный архитектор и основатель компании — Наталья Палей. Она на общественном обсуждении заявила, что стоимость проекта — не дело горожан. Через несколько минут Наталья заявила, что погорячилась.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Студия «НеоПлан» образовано в 2007 году. Директором компании и ее учредителем является Наталья Палей. На конец 2022 года выручка организации составила 5,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 569 тысяч рублей. Компания также занималась разработкой концепции сквера S7.

Недавно новосибирцам показали концепцию благоустройства сквера рядом со швейной фабрикой «Синар», около дома работников НКВД. Там хотели разместить 6 ажурных панно, посвященных истории фабрики, и одно центральное — в честь директора «Синара». Жители оказались против: по их мнению, место станет похоже на монумент Славы.

По теме

Скверы и паркиКонцепцияДизайн-проектПроектБлагоустройствоМэрия Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter