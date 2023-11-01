Стало известно, сколько заплатили за дизайн-проект сквера с коровами около новосибирского Заксобрания

— Проектно-сметная документация пока не разработана, стоимость будет известна после прохождения экспертизы в ГБУ НСО «ГВЭ НСО», — ответили в мэрии.

Новый сквер будет посвящен депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, при этом в мэрии отметили, что сам завод не финансирует создание зеленой зоны. На проектируемой территории в будущем появятся фигуры светящихся коров, зона отдыха в виде тетрапака продукции завода и стенд с информацией об основателе завода на главной входной группе.