Стало известно, сколько заплатили за дизайн-проект сквера с коровами около новосибирского Заксобрания

Стало известно, сколько заплатили за разработку дизайн-проекта сквера имени Юрия Бугакова около новосибирского Законодательного собрания. Об этом НГС сообщили в мэрии города.
Как рассказали в пресс-службе, на концепцию новой зеленой зоны потратили 3 миллиона 960 тысяч рублей. Заказчиком проекта является муниципальное автономное учреждение «Горзеленхоз», средства на разработку выделили из городского бюджета.
— Проектно-сметная документация пока не разработана, стоимость будет известна после прохождения экспертизы в ГБУ НСО «ГВЭ НСО», — ответили в мэрии.
Новый сквер будет посвящен депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, при этом в мэрии отметили, что сам завод не финансирует создание зеленой зоны. На проектируемой территории в будущем появятся фигуры светящихся коров, зона отдыха в виде тетрапака продукции завода и стенд с информацией об основателе завода на главной входной группе.
Разработкой проекта занимается архитектурная мастерская «НеоПлан», главный архитектор и основатель компании — Наталья Палей. Она на общественном обсуждении заявила, что стоимость проекта — не дело горожан. Через несколько минут Наталья заявила, что погорячилась.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Студия «НеоПлан» образовано в 2007 году. Директором компании и ее учредителем является Наталья Палей. На конец 2022 года выручка организации составила 5,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 569 тысяч рублей. Компания также занималась разработкой концепции сквера S7.
Недавно новосибирцам показали концепцию благоустройства сквера рядом со швейной фабрикой «Синар», около дома работников НКВД. Там хотели разместить 6 ажурных панно, посвященных истории фабрики, и одно центральное — в честь директора «Синара». Жители оказались против: по их мнению, место станет похоже на монумент Славы.