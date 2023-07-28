За бетонной стеной: как живёт Лесоперевалка, где старые дома отделены от новостроек — сюда боялись ездить таксисты

Неясный берег

Лесоперевалка выросла вокруг пристани: именно сюда буксировали вырубленный в Томской области лес и перегружали на берег для дальнейшей обработки. О том, как раньше жил этот район, до сих пор напоминают названия улиц — Болотная и Таежная с одной стороны моста, Самотечная и Проточная — с другой.

