Стали известны детали программы на День города Новосибирска

В мэрии Новосибирска рассказали, какие праздничные мероприятия пройдут в честь Дня города в 2023 году. Мероприятия, посвященные этому дню, пройдут 24 и 25 июня.
Предварительную программу мероприятий составил пресс-центр мэрии Новосибирска. Подробности праздничных событий сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре ТАСС.
Открытие праздничной программы, посвященной Дню города Новосибирска, состоится вечером 24 июня. Так, с 17:00 до 18:00 в городе по Красному проспекту пройдет плац-парад, в состав которого войдут духовые оркестры из 11 городов страны, в их числе Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск и Кызыл. Кроме оркестра горожане смогут увидеть выступления конного оркестра из Тувы, роты почетного караула и барабанщиц.
После открытия Дня города новосибирцы смогут увидеть праздничную программу на площади Ленина. В этом году для горожан пройдет Международный фестиваль цветов, который организуют на улице Ленина. В честь праздника улицу планируют сделать пешеходной и украсить арками. Подробности оформления — в материале.
В первый день празднования Дня города в Новосибирске в парке «Арена» у нового ЛДС состоится VK-фест, одним из хедлайнеров которого станет хип-хоп исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Как сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, кроме фестиваля на территории парка в честь праздника с 16:00 будут работать другие локации, которые смогут посетить горожане. Речь идет о площадках для скейтеров, граффитистов и других. Праздничная программа также будет проходить на Михайловской набережной.
Утром 25 июня, в 10:00, в Новосибирске пройдет «Зарядка с олимпийскими чемпионами», участницей которой станет космонавтка Анна Кикина. С 12:00 на площади Ленина состоится открытие проекта «Город танцует», где для горожан проведут мастер-классы. С 14:00 до 16:00 часов вместе в новосибирцами будут танцевать звезды «Танцев на ТНТ» Егор Дружинин, Александр Тронов и другие.
В 14:00 в Новосибирске начнется программа «Город поет» — хор, формированный из жителей города. Участники проекта исполнят песни из советских фильмов.
25 июня в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Сибирская кухня». Кроме того, в честь праздника в городе хотят приготовить самое большое количество биточков из сибирской щуки, установив мировой и национальный рекорды.
Около ГПНТБ новосибирцы смогут посетить выставку достижений народного хозяйства и посмотреть на праздничную программу, которая состоится в районных парках города. Так, на их территории продолжатся выступления духовых оркестров, а в Березовой роще планируется открыть «Аллею активного города».
Завершится День города 25 июня совместным выступлением духовых оркестров. Кроме того, в честь праздника по Оби планируется пустить искусственный торт с пиротехническими эффектами. На празднике в Новосибирске не будут запускать салют.