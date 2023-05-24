Стали известны детали программы на День города Новосибирска

В первый день празднования Дня города в Новосибирске в парке «Арена» у нового ЛДС состоится VK-фест, одним из хедлайнеров которого станет хип-хоп исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Как сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, кроме фестиваля на территории парка в честь праздника с 16:00 будут работать другие локации, которые смогут посетить горожане. Речь идет о площадках для скейтеров, граффитистов и других. Праздничная программа также будет проходить на Михайловской набережной.



Утром 25 июня, в 10:00, в Новосибирске пройдет «Зарядка с олимпийскими чемпионами», участницей которой станет космонавтка Анна Кикина. С 12:00 на площади Ленина состоится открытие проекта «Город танцует», где для горожан проведут мастер-классы. С 14:00 до 16:00 часов вместе в новосибирцами будут танцевать звезды «Танцев на ТНТ» Егор Дружинин, Александр Тронов и другие.