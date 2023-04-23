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«Из-за этого даже сменили Невский район на окраину». Переехавшая в Питер — о плюсах и минусах жизни в Северной столице

Полина Левицкая рассказала о зарплатах, ценах на жилье и проблемах со здоровьем

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Полина Левицкая переехала в Питер вместе с мужем

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Полина Левицкая переехала из Тюмени в Санкт-Петербург три года назад вместе с мужем. Они думали, что будут гулять по историческим улочкам города, любоваться архитектурой. Но реальность оказалась совсем другой. О минусах и плюсах Питера, которые скрыты от глаз приезжих, — в колонке Полины Левицкой, которую опубликовали наши тюменские коллеги из 72.RU. Далее — от первого лица.

Мы переехали, потому что в Тюмени мужу было сложно найти работу в его сфере (motion designer), а Питер предоставляет больше возможностей для трудоустройства творческим людям. К слову, он сейчас как раз работает по профессии в одной очень крупной российской ювелирной сети. Вторым поводом была попытка сбежать от резких перепадов температур, которые провоцировали каждую осень и весну затяжные мигрени. В Питере сезоны наступают очень плавно, голова здесь действительно не болит.

Мы не планировали уезжать насовсем, хотелось просто попробовать пожить в другом городе, который будет сильно отличаться от родного. Все ведь так верят в лучшее, хотят романтично уехать в Питер, будто это решит все их проблемы. Мы руководствовались тем же, но всё оказалось не так просто.

Итак, в 2023-м завершилась моя третья зима в Петербурге. Я говорю «третья зима», потому что пережить зиму здесь — повод гордо отметить это в календаре, а может, даже и отпраздновать. И вот почему.

Вся правда о климате в Питере

Мое здоровье подкосилось после переезда

Мое здоровье подкосилось после переезда

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Все наслышаны о местном климате. Переезжающие в этот город уже заранее мирятся с тем, что здесь будет много серости и дождей. Мне это не казалось проблемой, так как я не теплолюбивая, а желание жить в самом красивом городе страны и изо дня в день любоваться потрясающей архитектурой затмевало вообще всё.

Но с первой же зимой я поняла, что всё не так уж и приятно. На деле слухи о депрессивности города значительно приуменьшены. Дожди и серость — это еще полбеды. Настоящая проблема в полном отсутствии солнца, оно не выходит даже на полчаса с ноября по март. Небо по ощущениям находится примерно на высоте 20-этажного дома, и это очень давит на психику. Зима проходит в кромешной тьме, сырости, сильном ледяном ветре, на улицах постоянная наледь, а по центру города зачастую даже опасно гулять — у старых зданий крыши такие, что если не обваливаются на тебя льдины, то просто обваливаются сами крыши.

Все жители в анабиозе ждут лета, хотя и в это время года там тоже не всё так приятно. Белые ночи хороши для гуляний, но когда тебе нужно утром куда-то вставать, а ты не можешь уснуть, потому что в три часа ночи светло как днем, то приятного мало. Редко у какого приезжего организм может подстроиться, в итоге снижается иммунитет. Мы начали болеть стабильно каждый сезон. В Тюмени это было примерно раз в год.

Красивое место. Но?

В городе очень шумно, привыкнуть к этому, кажется, невозможно

В городе очень шумно, привыкнуть к этому, кажется, невозможно

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Да, первый год я старалась все свободное время гулять по старой части города. Мне хотелось визжать от восторга. Конечно, ведь я теперь живу в таком красивом месте. «Что изменилось?» — спросите вы. Я посмотрела на Питер глазами местного жителя.

Я и сейчас любуюсь всей красотой вокруг, только вот появляюсь в центре очень редко, обычно по делам. А все свободное время стараюсь проводить в лесу, что рядом с домом. Хочется тишины, а в Питере с этим большая проблема — и если вы интроверт, вам придется очень тяжко.

Мы из-за этого даже сменили Невский район на окраину, потому что по прошествии первых полутора лет я начала потихоньку сходить с ума от постоянного шума. В теплый период года, выбираясь в центр города, вы и вовсе будете не гулять, а распихивать локтями таких же ценителей красоты, чтобы освободить себе дорогу.

Культурная жизнь и развлечения

В этом пункте разочарований не было, даже наоборот. Мы открыли для себя столько потрясающих заведений и мест для прогулок, что уже не пересчитать. Здесь молодежь выглядит очень необычно, они не боятся проявляться, и никто их за это не осуждает. Чем не могут похвастаться города поменьше.

Плюс в городе много уличных музыкантов, художников и вообще творческих людей. Все это сильно влияет на атмосферу, поэтому людей так и притягивает Питер. Но приезжать сюда погулять и жить — очень разные вещи.

Ваши будни проходят, как правило, не в красивой части города, и вы видите изо дня в день не исторические здания, а муравейники-новостройки, наледь, грязь и толпу. Я все еще некомфортно себя чувствую, когда приходится пробиваться сквозь тысячи людей в метро. А погулять по Невскому проспекту летом — это и вовсе напоминает пытку. Чтобы понять, о чем я говорю, вспомните свой город после салюта в День города. Только здесь так каждый день.

Работа и траты в Питере

Красивые здания кругом — вот зачем я ехала сюда. Но позже столкнулась с реальностью

Красивые здания кругом — вот зачем я ехала сюда. Но позже столкнулась с реальностью

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Город славится обилием вакантных мест для творческих людей. Это действительно так. Вот только зарплаты не соответствуют жизни в мегаполисе. Удивительно, но при космических ценах на недвижимость (я думаю, их можно сравнить с московскими) — зарплаты здесь в среднем, примерно, 50–60 тысяч рублей.

Но если вы по-настоящему крутой специалист в своем деле, то вам будет комфортно.

Снять 1-комнатную квартиру в 15–20 минутах ходьбы от метро можно в среднем за 23–27 тысяч рублей. Но коммуналка почему-то непомерно высокая. Мы этой зимой на нее ежемесячно тратили по 7–8 тысяч рублей, причем большая сумма уходила на общедомовые услуги.

Что насчет покупки квартиры? Я не знаю, как покупать здесь жилье, если вы в местном найме. Даже самом крутом. Честно. Студии или крохотные однушки на этапе стройки (до 32 квадратных метров), которые находятся очень далеко от метро, стоят от 5 миллионов рублей. Такие цены были, когда мы только приехали, сейчас уже от 6 миллионов.

Цены на продукты, по моим ощущениям, не отличаются от тюменских. Но зато есть соблазн сходить куда-то поесть в заведение — все-таки гастрономическая столица. И мы с мужем тратимся больше по этой причине. Сервис здесь из-за высокой конкуренции гораздо лучше.

Люди в культурной столице

Люди приезжают сюда из разных уголков страны и мира

Люди приезжают сюда из разных уголков страны и мира

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Основная масса людей здесь — приезжие, все везут культуру поведения из своих городов. Но почему-то все равно лично мне кажется, что уровень здесь выше. Даже приезжие как-то подстраиваются со временем под местные нормы поведения. Например, мне здесь ни разу не «прилетало» дверью в подземном переходе от впереди идущего человека, а в Тюмени бывало часто. Я остро чувствую эти моменты, так как сама бывшая студентка академии культуры, мне это важно. Но друзья говорят, что разницы нет — даже не знаю, чья правда.

Туристы, которые приезжают сюда миллионами, мне лично не мешают. Возможно, потому что я сама здесь еще как турист: люблю все фотографировать, беру экскурсии, гуляю по новым местам. Но думаю, что они мешают тем, кто работает в центре города. Летом офисникам сложно передвигаться из-за наплыва приезжих. А в метро в час пик вы как раз встречаете жителей города, а не туристов.

Подытожить я хочу своим личным восприятием. Несмотря на очень большое количество минусов, а для кого-то и настоящих разочарований, я почему-то не перестала любить Питер. Он невероятно красив, здесь витает атмосфера творчества, свободы самовыражения и романтики. Самый главный плюс Питера — карьерные возможности, которые он предоставляет творческим людям. В той же Тюмени очень скудный выбор вакансий для дизайнеров, видеографов, ретушеров, что уж говорить об актерах и прочих. Поэтому если душа требует реализации в искусстве — Питер может в этом помочь.

Климат здесь действительно многим может подойти. Повторюсь — резких перепадов температур здесь не бывает. Еще огромный плюс — теплые (относительно Тюмени) зимы. Да, депрессивные, но теплые.

Но весомым минусом для меня здесь является отсутствие солнца, из-за которого у меня не только апатия ко всему, но и еще проблемы с иммунитетом. Тело вообще ведет себя странно. Я даже проходила год назад обследование, медики сказали, что мне просто не подходит климат. Если бы не это — возможно, я бы не старалась так рьяно вернуться домой. А пока что в планах — пожить здесь лето и уезжать в Тюмень. Или в другое место — до конца еще не решили.

Хотя я уверена, если человек по натуре своей романтик, то он будет любить этот город, даже несмотря на все его минусы. Его правда есть за что любить.

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