«Из-за этого даже сменили Невский район на окраину». Переехавшая в Питер — о плюсах и минусах жизни в Северной столице

Мы переехали, потому что в Тюмени мужу было сложно найти работу в его сфере (motion designer), а Питер предоставляет больше возможностей для трудоустройства творческим людям. К слову, он сейчас как раз работает по профессии в одной очень крупной российской ювелирной сети. Вторым поводом была попытка сбежать от резких перепадов температур, которые провоцировали каждую осень и весну затяжные мигрени. В Питере сезоны наступают очень плавно, голова здесь действительно не болит.



Мы не планировали уезжать насовсем, хотелось просто попробовать пожить в другом городе, который будет сильно отличаться от родного. Все ведь так верят в лучшее, хотят романтично уехать в Питер, будто это решит все их проблемы. Мы руководствовались тем же, но всё оказалось не так просто.