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В России появилась ассоциация профессионалов игровой индустрии

Она будет сотрудничать с Минцифры

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Участниками АПРИОРИ стали VK, Федерация компьютерного спорта России, Astrum Entertainment и Innova

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«Ассоциация профессионалов оперирования и разработки игр» (АПРИОРИ) появилась в России. Ее участниками стали крупные представители российского игрового и киберспортивного рынков — VK, ФКС (Федерация компьютерного спорта) России, Astrum Entertainment и Innova. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

— Создание центра индустриальной экспертизы позволит вывести взаимодействие разработчиков игр с государством на качественно иной уровень и даст возможность эффективнее отстаивать интересы представителей игровой индустрии, — рассказал глава АПРИОРИ Александр Михеев.

В Минцифры считают, что появление такой организации поможет в разработке и реализации стратегии развития игровой индустрии при помощи государственной поддержки и инструментов нормативного регулирования.

Игровая индустрия в России сейчас нуждается в совместной поддержке со стороны государства и участников рынка, поделился руководитель VK Play Василий Магурян.

— Для анализа потребностей отрасли Минцифры создает центры компетенций, и экспертиза участников Ассоциации будет незаменима в ее совместной работе с министерством <…> в планах обозначено множество активностей, направленных на то, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности россиян в игровом контенте и помочь участникам рынка реализовать себя в полном объеме, — сказал он.

О необходимости появления такой организации заявили руководители Astrum Entertainment Сергей Ефремов и Innova Илья Васильев.

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