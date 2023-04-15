В России появилась ассоциация профессионалов игровой индустрии

— Для анализа потребностей отрасли Минцифры создает центры компетенций, и экспертиза участников Ассоциации будет незаменима в ее совместной работе с министерством <…> в планах обозначено множество активностей, направленных на то, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности россиян в игровом контенте и помочь участникам рынка реализовать себя в полном объеме, — сказал он.

О необходимости появления такой организации заявили руководители Astrum Entertainment Сергей Ефремов и Innova Илья Васильев.