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Ремесленники, реконструкторы и специалисты по нумерологии: что происходило на празднике в центре Новосибирска

Фестиваль «Мы Россия — мы вместе!» прошел в филармонии

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Ярмарка развернулась в филармонии

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В здании новосибирской филармонии прошел фестиваль «Мы Россия — мы вместе!» в честь Дня народного единства. Посетители смогли прикупить изделия народных ремесленников, сделать автопортрет в патриотической фотозоне и получить консультации нумерологов и графологов. А подростки получили уроки ножевого боя и посостязались в бою на мягких бревнах.

Вынос гигантского российского триколора

Вынос гигантского российского триколора

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Фестиваль начался с торжественного выноса гигантского российского триколора. Посмотреть на огромный флаг собрались несколько десятков горожан, державших в руках флажки поменьше.

Поделки народных ремесленников

Поделки народных ремесленников

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Из-за погоды фестиваль проходил в здании филармонии.

Патриотизм проявил себя в том числе и в выборе тем для народного творчества

Патриотизм проявил себя в том числе и в выборе тем для народного творчества

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На первом этаже в два ряда выстроились столы народных ремесленников, которые продавали мягкие игрушки из шерсти и ткани, украшения, керамику и прочие подобные вещи, которые обычно можно увидеть на ярмарках.

Русский и украинский национальные костюмы на фестивале

Русский и украинский национальные костюмы на фестивале

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Зрители смогли ознакомиться с элементами традиционных костюмов народов России. Причем не просто посмотреть, но и потрогать, изучить особенности вышивок и другого декора.

Желающие могли получить консультации по нумерологии и векторным бракам

Желающие могли получить консультации по нумерологии и векторным бракам

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Чуть дальше можно было принять участие в мастер-классе по плетению фигур из тряпочек, гончарному ремеслу, а также получить консультации у нумерологов, специалистов по цвету и графологов.

Праздничная фотозона

Праздничная фотозона

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Выше, на втором этаже, была организована масштабная фотозона под лозунгом «Победили тогда — победим и сейчас». Ее самой важной частью стали реконструкторы в одежде XVII века и периода Октябрьской революции.

Участники детских соревнований

Участники детских соревнований

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Для участников детских патриотических кружков были организованы мастер-классы по самообороне, а также «Молодецкие игры народов России» — соревнования в забавных единоборствах вроде боя на мягких бревнах.

Участники фестиваля в народных костюмах

Участники фестиваля в народных костюмах

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Региональные и муниципальные власти Новосибирской области уделяют патриотическому воспитанию всё больше внимания. В 2022 году расходы на эти цели должны возрасти на 28%. НГС проанализировал данные госзакупок и рассказывает, как воспитывают патриотизм в новосибирцах и кто зарабатывает на этом.

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