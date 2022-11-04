Ремесленники, реконструкторы и специалисты по нумерологии: что происходило на празднике в центре Новосибирска
Фестиваль «Мы Россия — мы вместе!» прошел в филармонии
В здании новосибирской филармонии прошел фестиваль «Мы Россия — мы вместе!» в честь Дня народного единства. Посетители смогли прикупить изделия народных ремесленников, сделать автопортрет в патриотической фотозоне и получить консультации нумерологов и графологов. А подростки получили уроки ножевого боя и посостязались в бою на мягких бревнах.
Фестиваль начался с торжественного выноса гигантского российского триколора. Посмотреть на огромный флаг собрались несколько десятков горожан, державших в руках флажки поменьше.
Из-за погоды фестиваль проходил в здании филармонии.
На первом этаже в два ряда выстроились столы народных ремесленников, которые продавали мягкие игрушки из шерсти и ткани, украшения, керамику и прочие подобные вещи, которые обычно можно увидеть на ярмарках.
Зрители смогли ознакомиться с элементами традиционных костюмов народов России. Причем не просто посмотреть, но и потрогать, изучить особенности вышивок и другого декора.
Чуть дальше можно было принять участие в мастер-классе по плетению фигур из тряпочек, гончарному ремеслу, а также получить консультации у нумерологов, специалистов по цвету и графологов.
Выше, на втором этаже, была организована масштабная фотозона под лозунгом «Победили тогда — победим и сейчас». Ее самой важной частью стали реконструкторы в одежде XVII века и периода Октябрьской революции.
Для участников детских патриотических кружков были организованы мастер-классы по самообороне, а также «Молодецкие игры народов России» — соревнования в забавных единоборствах вроде боя на мягких бревнах.
Региональные и муниципальные власти Новосибирской области уделяют патриотическому воспитанию всё больше внимания. В 2022 году расходы на эти цели должны возрасти на 28%. НГС проанализировал данные госзакупок и рассказывает, как воспитывают патриотизм в новосибирцах и кто зарабатывает на этом.