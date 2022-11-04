Ремесленники, реконструкторы и специалисты по нумерологии: что происходило на празднике в центре Новосибирска

Региональные и муниципальные власти Новосибирской области уделяют патриотическому воспитанию всё больше внимания. В 2022 году расходы на эти цели должны возрасти на 28%. НГС проанализировал данные госзакупок и рассказывает, как воспитывают патриотизм в новосибирцах и кто зарабатывает на этом.

