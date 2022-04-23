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Какими будут майские праздники? Что станет с парками? Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответит читателям НГС

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Прямой эфир начнется в 11 утра

Прямой эфир начнется в 11 утра

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответит на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.

Эфир пройдет 25 апреля в 11:00 в нашей группе в соцсети «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в телеграм-канале.

Анна Терешкова расскажет читателям НГС о том, как пройдут майские праздники в городе. А также о начале сезона благоустройств. Когда откроется Заельцовский парк? Что сейчас происходит с парком возле ЛДС? И как будет выглядеть парк возле Каменки?

В начале апреля в редакцию НГС для прямого эфира приходил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. Министр рассказал, что происходит в регионе, и ответил на вопросы читателей и редакции.

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