Какими будут майские праздники? Что станет с парками? Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответит читателям НГС
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответит на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.
Эфир пройдет 25 апреля в 11:00 в нашей группе в соцсети «ВКонтакте». Если вам неудобно слушать эфир, то вы сможете прочитать расшифровку на нашем сайте или в телеграм-канале.
Анна Терешкова расскажет читателям НГС о том, как пройдут майские праздники в городе. А также о начале сезона благоустройств. Когда откроется Заельцовский парк? Что сейчас происходит с парком возле ЛДС? И как будет выглядеть парк возле Каменки?
В начале апреля в редакцию НГС для прямого эфира приходил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. Министр рассказал, что происходит в регионе, и ответил на вопросы читателей и редакции.