Мэрия не хочет платить застройщику за недостроенный спорткомплекс. Ранее суд постановил выплатить почти 300 миллионов

Мэрия Новосибирска готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда по делу о взыскании расходов на самовольную постройку ООО «АльянсСтрой» возле лицея
— По информации Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, в настоящее время подготавливаются кассационная жалоба и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу, — сказано в официальном заявлении мэрии.
Начало истории относится к осени 2018 года. Тогда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем для дальнейшей застройки. За вырубку деревьев «АльянсСтрой» заплатил
В середине сентября
В мэрии напомнили, что ООО «АльянсСтрой» зарегистрировало право собственности на недостроенный объект
Что было дальше
15 октября 2020 года суд признал за Новосибирском право собственности на недостроенный объект.
10 января 2022 года мэрия подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд.
2 декабря 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию Новосибирска заплатить 293,5 миллиона рублей компании ООО «АльянсСтрой». Эта сумма — компенсация расходов на строительство спорткомплекса.
При этом здание готово на 95%. Рядом застройщик планировал возвести
Общая площадь застройки — 7560,9 кв. метра, степень готовности — 95%. Расположена по адресу: ул. Советская, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021050:74, в пределах Железнодорожного района в размере
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тогда заявил, что муниципалитет не располагает средствами, чтобы исполнить решение арбитража.