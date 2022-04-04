Мэрия не хочет платить застройщику за недостроенный спорткомплекс. Ранее суд постановил выплатить почти 300 миллионов

Мэрия Новосибирска готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда по делу о взыскании расходов на самовольную постройку ООО «АльянсСтрой» возле лицея № 22 «Надежда Сибири». Об этом сообщает пресс-центр мэрии.



— По информации Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, в настоящее время подготавливаются кассационная жалоба и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу, — сказано в официальном заявлении мэрии.