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Мэрия не хочет платить застройщику за недостроенный спорткомплекс. Ранее суд постановил выплатить почти 300 миллионов

Власти готовят кассационную жалобу

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Мэрия Новосибирска готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда

Мэрия Новосибирска готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда

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Мэрия Новосибирска готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда по делу о взыскании расходов на самовольную постройку ООО «АльянсСтрой» возле лицея № 22 «Надежда Сибири». Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

— По информации Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, в настоящее время подготавливаются кассационная жалоба и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу, — сказано в официальном заявлении мэрии.

Начало истории относится к осени 2018 года. Тогда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем для дальнейшей застройки. За вырубку деревьев «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. Общественники и жильцы соседних домов потребовали остановить работы. В ответ Анатолий Локоть аннулировал разрешение на строительство бизнес-центра. Но за это время «АльянсСтрой» практически полностью построил спорткомплекс, но не успел ввести его в эксплуатацию.

В середине сентября 2019-го родители учеников лицея № 22 «Надежда Сибири» и местные жители подписали обращение к президенту России с просьбой остановить стройку бизнес-центра у учебного заведения — они опасались, что из-за передачи участка под застройку лицей могли закрыть, так как он нарушал СанПиН.

В мэрии напомнили, что ООО «АльянсСтрой» зарегистрировало право собственности на недостроенный объект 30 декабря 2014 года. Сделано это было на основании договора купли-продажи объекта — здания со спортивным залом для лицея № 22 «Надежда Сибири» с двухуровневой подземной автостоянкой. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:021050:74, на котором была возведена самовольная постройка, предоставлялся на праве аренды (срок действия — до 9 апреля 2018 года). Застройщик внес изменения в действующую проектную документацию, в результате общая площадь застройки увеличилась до 7560,9 кв. м, и строительство объекта было продолжено без соответствующего разрешения.

Что было дальше

15 октября 2020 года суд признал за Новосибирском право собственности на недостроенный объект.

10 января 2022 года мэрия подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 29 марта в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано, а решение Арбитражного суда Новосибирской области оставлено без изменений.

2 декабря 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию Новосибирска заплатить 293,5 миллиона рублей компании ООО «АльянсСтрой». Эта сумма — компенсация расходов на строительство спорткомплекса.

При этом здание готово на 95%. Рядом застройщик планировал возвести 8-этажный бизнес-центр, но проект свернули после возмущения горожан и вмешательства мэра Анатолия Локтя. Застройщик заявил в арбитраже, что ему не дали достроить здание и не предоставили ранее обещанный смежный участок возле школы, на котором уже были вырублены деревья для строительства бизнес-центра.

Общая площадь застройки — 7560,9 кв. метра, степень готовности — 95%. Расположена по адресу: ул. Советская, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021050:74, в пределах Железнодорожного района в размере 293 575 198 рублей 68 копеек, расходы на проведение судебной экспертизы в размере 50 000 рублей, сказано в карточке дела.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тогда заявил, что муниципалитет не располагает средствами, чтобы исполнить решение арбитража.

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