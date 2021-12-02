Почти 300 миллионов отсудил у мэрии застройщик участка возле лицея «Надежда Сибири» — в бюджете на это денег нет

2 декабря Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию Новосибирска заплатить 293,5 миллиона рублей компании ООО «АльянсСтрой». Эта сумма — компенсация расходов на строительство незавершенного спортивного комплекса возле лицея № 22 «Надежда Сибири».
Здание готово на 95%, рядом застройщик планировал возвести 8-этажный бизнес-центр, но проект свернули после возмущения горожан и вмешательства мэра Анатолия Локтя. Застройщик заявил в арбитраже, что ему не дали достроить здание и не предоставили ранее обещанный смежный участок возле школы, на котором уже были вырублены деревья для строительства бизнес-центра.
— В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об уточнении заявленных требований, которым просит взыскать стоимость фактически понесенных расходов на строительство незавершенного объекта (общая площадь застройки — 7560,9 кв. м., степень готовности — 95%) по адресу: ул. Советская, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021050:74, в пределах Железнодорожного района в размере 293 575 198 рублей 68 копеек, расходы на проведение судебной экспертизы в размере 50 000 рублей, — говорится в карточке дела.
Суд полностью удовлетворил иск застройщика. Сегодня на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что муниципалитет не располагает средствами, чтобы исполнить решение арбитража.
— В бюджете таких затрат не предусмотрено. Безусловно, мы сейчас будем разбираться в решении суда. И я с большой уверенностью говорю, что мы, конечно, будем оспаривать это решение, — сказал журналистам Локоть.
НГС обратился за комментарием к юристу, представлявшему интересы «АльянсСтроя» в суде, с просьбой прокомментировать решение. На момент публикации этого материала редакция не получила обратной связи.
Скандал начался еще осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить работы. Вскоре после этого Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Но дело в том, что за время судебных тяжб «АльянсСтрой» успел практически полностью построить спорткомплекс, но не смог ввести его в эксплуатацию. И компания стала требовать с Новосибирска возмещения убытков, оценив их в 391 миллион рублей. Позже сумма иска была уменьшена до 293,5 миллиона, писал «Прецедент».
В середине сентября 2019-го родители учеников лицея № 22 «Надежда Сибири» и местные жители подписали обращение к президенту России с просьбой остановить стройку бизнес-центра у учебного заведения — они опасались, что из-за передачи участка под застройку лицей могли закрыть, так как он нарушал СанПиН.
Впоследствии на месте скандальной стройки на Советской решили разбить сквер Хранителей Новосибирска.