Почти 300 миллионов отсудил у мэрии застройщик участка возле лицея «Надежда Сибири» — в бюджете на это денег нет

Скандал начался еще осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить работы. Вскоре после этого Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Но дело в том, что за время судебных тяжб «АльянсСтрой» успел практически полностью построить спорткомплекс, но не смог ввести его в эксплуатацию. И компания стала требовать с Новосибирска возмещения убытков, оценив их в 391 миллион рублей. Позже сумма иска была уменьшена до 293,5 миллиона, писал «Прецедент».



В середине сентября 2019-го родители учеников лицея № 22 «Надежда Сибири» и местные жители подписали обращение к президенту России с просьбой остановить стройку бизнес-центра у учебного заведения — они опасались, что из-за передачи участка под застройку лицей могли закрыть, так как он нарушал СанПиН.

Впоследствии на месте скандальной стройки на Советской решили разбить сквер Хранителей Новосибирска.