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Возле лицея в Краснообске заметили клубы дыма и стрельбу. Родителям школьников пришлось забирать их с уроков

Оказалось, предприниматель не может ничего построить на своей земле и сдал ее в аренду пейнтболистам

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Новосибирцу не дают ничего построить на его земле возле школы — он сдал участок под пейнтбольный клуб, и лицей накрывает дымовая завеса

Новосибирцу не дают ничего построить на его земле возле школы — он сдал участок под пейнтбольный клуб, и лицей накрывает дымовая завеса

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Жители Краснообска пожаловались на дым и стрельбу под окнами лицея

В Краснообске разгорелся скандал: возле лицея появился пейнтбольный клуб. На стрельбу и дым в окна школы пожаловались родители и учителя. При этом собственник участка, который пустил пейнтболистов проводить здесь тренировки, тоже жалуется. Он написал письмо в прокуратуру, где рассказал, что власти не дают ему ничего построить на собственном участке. По его словам, администрация Краснообска никак не хочет принимать решение и менять назначение земли. Корреспондент НГС узнала, как продали зеленую зону у школы, что хочет сделать с ней новый хозяин и почему ему не дают.

Кому и как продали участок возле лицея


Из-за участка с недостроенной теплицей у лицея № 13 в Краснообске давно идут народные волнения. Чиновники продали его в мае 2017 года. За лот боролись пять участников, в итоге победитель торгов, предприниматель Иван Бельтюгов, заплатил за недострой и 40 соток земли в центре Краснообска более 5,86 миллиона рублей.

Чуть позже свежеиспеченный собственник выставил землю на продажу почти в 3,5 раза дороже — за 20 миллионов рублей. В объявлении он отмечал, что на участке можно построить бизнес- или торговый центр, многоквартирные дома, рынок, гостиницу, а разрешенный вид использования продавец обещал изменить под нужды покупателя.

Жители Краснообска с удивлением узнали в продающемся участке небольшой сквер возле лицея № 13. Разгорелся скандал. Оказалось, что в 2010 году инициативная группа выпускников лицея заложила здесь аллею памяти ветеранов войны и труда, а к 70-летию Великой Победы высадили кедры.

Выписка из Росреестра говорит, что победитель муниципальных торгов Иван Бельтюгов продал участок в феврале 2018 года Ивану Романцову, а уже в апреле того же года им стало владеть ООО «Акцент».

ООО «Акцент» зарегистрировано на проспекте Академика Лаврентьева. Занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредители — Андрей Фёдоров и Александр Остапчук. Выручка компании в 2020 году составила 4,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 203 тысячи.

Как рассказал НГС нынешний собственник земельного участка, директор ООО «Акцент» Сергей Гуринов, чтобы не нервировать общественность, они передали 13 соток под аллеей памяти обратно, оформив как кадастровую ошибку.

На публичной кадастровой карте спорный участок обозначен как место для размещения объектов физической культуры и спорта и культурного развития. Его площадь — 2717 квадратных метра, а кадастровая стоимость — 6,86 миллиона рублей.

Почему предприниматель пожаловался в прокуратуру

Все эти годы компания «Акцент» не строит ничего на своей земле, потому что администрация Краснообска не меняет назначение земельного участка. С жалобой на бездействие власти и с просьбой проверить коррупционную составляющую и устранить нарушения закона он обратился в прокуратуру (копия письма есть в распоряжении редакции).

Как рассказал директор ООО «Акцент» Сергей Гуринов, он дважды прошел через публичные слушания (5 декабря 2018 года и 19 марта 2020-го), но никто не принимает решение о переводе земли в зону, где он мог бы построить спортцентр. Поэтому он был вынужден открыть пейнтбольный клуб.

— Продали территорию со сквером, который не был обозначен сквером. И нам администрация сказала: «Отдайте сквер, мы вам дадим построить». А нам не дали, даже несмотря на то, что мы прошли два публичных слушания, — возмущается Сергей Гуринов. — Сейчас видео появилось в сети, что там пейнтбольный клуб начал работать. Люди начинают потихонечку возмущаться, а иначе нам никак не получается. И я отправил уведомления в администрацию, в милицию, в пожарную — везде — чтобы все были в курсе, что у нас будет работать пейнтбольный клуб.

Как описывает в своем обращении в прокуратуру Сергей Гуринов, компания хочет реконструировать теплицу в «универсальный спорткомплекс». На первом этаже основного здания будут помещения свободной планировки, в том числе для магазина спортивных товаров и размещения социальных объектов (медицинский центр, детское кафе, банковские услуги). На втором этаже запланированы несколько тренировочных залов, игровой спортивный зал и вспомогательные помещения: раздевалки, душевые и санузлы, кабинет врача и т. д.

Рядом со спорным участком, где бизнесмен хочет построить спорткомплекс со спортивным магазином на первом этаже, — недостроенное здание. По данным публичной кадастровой карты, земля площадью <nobr class="_">1928 кв. м</nobr> предназначена для завершения строительства бассейна

Рядом со спорным участком, где бизнесмен хочет построить спорткомплекс со спортивным магазином на первом этаже, — недостроенное здание. По данным публичной кадастровой карты, земля площадью 1928 кв. м предназначена для завершения строительства бассейна

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17 декабря 2020 года депутатская комиссия по имуществу перенесла обсуждение этого вопроса на «неопределенный срок до предоставления дополнительных материалов». Какие именно дополнительные материалы потребовались комиссии и почему «на неопределенный срок», не обосновано протоколом, отмечает предприниматель и жалуется, что затягивание принятия решения причиняет компании убытки.

Что отвечают в администрации


Как прокомментировали в администрации Краснообска, 19 марта 2019 года постоянная комиссия Совета депутатов Новосибирского района по аграрным вопросам, экологии и землепользованию отклонила предложение отнести участок к зоне общественного и коммерческого назначения (ОД-1). А комиссия по имуществу Совета депутатов не разрешила реконструировать теплицу до изменения вида деятельности будущего здания в соответствии с правилами землепользования и застройки и генпланом Краснообска.

Более того, в администрации рассказали, что педагоги и родители учеников лицея № 13 просили сохранить назначение земли — для размещения объектов спортивного, культурно-оздоровительного и образовательного плана (ОД-3).

Власти продали участок возле лицея в Краснообске еще в 2017 году. Он несколько раз сменил владельцев, но построить что-то здесь пока не смогли

Власти продали участок возле лицея в Краснообске еще в 2017 году. Он несколько раз сменил владельцев, но построить что-то здесь пока не смогли

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25 апреля 2020 года на публичных слушаниях снова рассматривали этот вопрос, но отказались менять назначение участка, сообщили в администрации Краснообска. 17 декабря 2020 года на повторных публичных слушаниях комиссия по имуществу получила большое количество отзывов против изменения разрешенного использования участка. Обсуждение вопроса решили перенести на неопределенный срок до предоставления дополнительных материалов.

— На дату составления письма представителями «Акцент» необходимая информация не предоставлена, — заключили в администрации Краснообска.

Директор компании «Акцент» Сергей Гуринов возмутился, услышав такой ответ, потому что ему так и не пояснили, какие именно дополнительные материалы нужны администрации.

— Вот как так огульно писать?! Я же все свои слова бумажками могу подтвердить. Да не было 25 апреля публичных слушаний! Были 19 марта 2020 года. Тут даже месяц не бьется, — прокомментировал предприниматель.

Что думают родители и директор лицея


Сергей Гуринов рассказал, что больше не мог ждать решения администрации и подписал предварительный договор с арендатором участка еще в прошлом году. Тот закупил оборудование на 300 тысяч, а сейчас люди пошли к нему записываться на пейнтбол, потому что им это оказалось интересно.

Тем временем на дым и стрельбу под окнами лицея начали жаловаться родители и педагоги, в том числе в администрацию Краснообска.

— Открытие пейнтбольного клуба на этом земельном участке не было согласовано и стало причиной жалоб со стороны образовательного учреждения, под окнами которого взрываются дымовые шашки и звучит стрельба. На основании жалоб руководства учреждения и родителей будет собран материал и проведен анализ законности ведения такой деятельности на данном участке. Собственнику участка уже направлено письмо о необходимости прекратить деятельность пейнтбольного клуба, — сообщила НГС и. о. главы администрации Краснообска Татьяна Эссауленко.

Как рассказала директор лицея № 13 Наталья Зиновьева, им действительно приходило уведомление, что рядом будут проводиться соревнования и тренировки по пейнтболу.

— Мероприятия дважды он провел — 20 и 27 августа. Это были две пятницы. Были звуки, шумовые эффекты и задымление, но поскольку в школе людей практически не было, то уведомили и уведомили. А третье мероприятие у него случилось в четверг на первой учебной неделе, и это задымление пошло в помещение школы через окна. Задымление было плотным. Это доставляло дискомфорт не только по дыханию и зрению — у нас сработала пожарная сигнализация, к нам выехал пожарный расчет, — описала Наталья Зиновьева.

Из школы позвонили не только пожарным, но и в полицию, и в администрацию города. По словам директора лицея, пейнтболисты, скорее, просто проводили время — это не было похоже на тренировочный или соревновательный процесс.

— Мы спросили: «Вы понимаете, что делаете?» Ответ был такой: «Вам разве пахнет? Нам — нет. Вот мы принюхались». Я говорю: «А мы не принюхались и не собираемся этого делать, потому что у нас дети». У нас во вторую смену учатся 740 детей. И доставлять такой дискомфорт мы не можем. И второй момент: здоровье у многих детей не настолько крепкое, как хотелось бы. Есть дети с аллергиями и индивидуальными реакциями. Такой у нас здесь шум поднялся. Родители все пришли, кто мог забрать ребенка. Они сказали, что это не дело, — рассказала Наталья Зиновьева.

Директор лицея добавила, что они не согласны с тем, чтобы здесь появился торговый центр:

— Спорт — да, но торговый центр — мы будем протестовать до последнего. Как только здесь появится магазин, он будет развернут входной частью к дороге. Нам придется смотреть на техническую часть этого магазина. На мусорные контейнеры, на погрузку и выгрузку товаров. Наверное, это будет магазин не мебельный, а связанный с продуктами питания, а значит, порча продуктов, а значит, насекомые и грызуны. Школе такое соседство точно не нужно. Корт бы сделал или еще что-то, — предложила Наталья Зиновьева.

Похожая ситуация несколько лет назад произошла в центре Новосибирска: проект спортивного детского комплекса с подземной автостоянкой на базе лицея № 22 «Надежда Сибири» на ул. Советской в какой-то момент вырос в проект бизнес-центра, а родители устраивали митинги против застройки и писали жалобы во все органы власти.

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Краснообсклицейпейнтболшколаземельный спор
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