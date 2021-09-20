Как рассказала директор лицея № 13 Наталья Зиновьева, им действительно приходило уведомление, что рядом будут проводиться соревнования и тренировки по пейнтболу.



— Мероприятия дважды он провел — 20 и 27 августа. Это были две пятницы. Были звуки, шумовые эффекты и задымление, но поскольку в школе людей практически не было, то уведомили и уведомили. А третье мероприятие у него случилось в четверг на первой учебной неделе, и это задымление пошло в помещение школы через окна. Задымление было плотным. Это доставляло дискомфорт не только по дыханию и зрению — у нас сработала пожарная сигнализация, к нам выехал пожарный расчет, — описала Наталья Зиновьева.



Из школы позвонили не только пожарным, но и в полицию, и в администрацию города. По словам директора лицея, пейнтболисты, скорее, просто проводили время — это не было похоже на тренировочный или соревновательный процесс.



— Мы спросили: «Вы понимаете, что делаете?» Ответ был такой: «Вам разве пахнет? Нам — нет. Вот мы принюхались». Я говорю: «А мы не принюхались и не собираемся этого делать, потому что у нас дети». У нас во вторую смену учатся 740 детей. И доставлять такой дискомфорт мы не можем. И второй момент: здоровье у многих детей не настолько крепкое, как хотелось бы. Есть дети с аллергиями и индивидуальными реакциями. Такой у нас здесь шум поднялся. Родители все пришли, кто мог забрать ребенка. Они сказали, что это не дело, — рассказала Наталья Зиновьева.



Директор лицея добавила, что они не согласны с тем, чтобы здесь появился торговый центр:



— Спорт — да, но торговый центр — мы будем протестовать до последнего. Как только здесь появится магазин, он будет развернут входной частью к дороге. Нам придется смотреть на техническую часть этого магазина. На мусорные контейнеры, на погрузку и выгрузку товаров. Наверное, это будет магазин не мебельный, а связанный с продуктами питания, а значит, порча продуктов, а значит, насекомые и грызуны. Школе такое соседство точно не нужно. Корт бы сделал или еще что-то, — предложила Наталья Зиновьева.