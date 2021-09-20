Жители Краснообска пожаловались на дым и стрельбу под окнами лицея
В Краснообске разгорелся скандал: возле лицея появился пейнтбольный клуб. На стрельбу и дым в окна школы пожаловались родители и учителя. При этом собственник участка, который пустил пейнтболистов проводить здесь тренировки, тоже жалуется. Он написал письмо в прокуратуру, где рассказал, что власти не дают ему ничего построить на собственном участке. По его словам, администрация Краснообска никак не хочет принимать решение и менять назначение земли. Корреспондент НГС узнала, как продали зеленую зону у школы, что хочет сделать с ней новый хозяин и почему ему не дают.
Кому и как продали участок возле лицея
Из-за участка с недостроенной теплицей у лицея
Чуть позже свежеиспеченный собственник выставил землю на продажу почти в 3,5 раза дороже — за
Жители Краснообска с удивлением узнали в продающемся участке небольшой сквер возле лицея
Выписка из Росреестра говорит, что победитель муниципальных торгов Иван Бельтюгов продал участок в феврале 2018 года Ивану Романцову, а уже в апреле того же года им стало владеть ООО «Акцент».
ООО «Акцент» зарегистрировано на проспекте Академика Лаврентьева. Занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредители — Андрей Фёдоров и Александр Остапчук. Выручка компании в 2020 году составила
Как рассказал НГС нынешний собственник земельного участка, директор ООО «Акцент» Сергей Гуринов, чтобы не нервировать общественность, они передали 13 соток под аллеей памяти обратно, оформив как кадастровую ошибку.
На публичной кадастровой карте спорный участок обозначен как место для размещения объектов физической культуры и спорта и культурного развития. Его площадь —
Почему предприниматель пожаловался в прокуратуру
Все эти годы компания «Акцент» не строит ничего на своей земле, потому что администрация Краснообска не меняет назначение земельного участка. С жалобой на бездействие власти и с просьбой проверить коррупционную составляющую и устранить нарушения закона он обратился в прокуратуру (копия письма есть в распоряжении редакции).
Как рассказал директор ООО «Акцент» Сергей Гуринов, он дважды прошел через публичные слушания (
— Продали территорию со сквером, который не был обозначен сквером. И нам администрация сказала: «Отдайте сквер, мы вам дадим построить». А нам не дали, даже несмотря на то, что мы прошли два публичных слушания, — возмущается Сергей Гуринов. — Сейчас видео появилось в сети, что там пейнтбольный клуб начал работать. Люди начинают потихонечку возмущаться, а иначе нам никак не получается. И я отправил уведомления в администрацию, в милицию, в пожарную — везде — чтобы все были в курсе, что у нас будет работать пейнтбольный клуб.
Как описывает в своем обращении в прокуратуру Сергей Гуринов, компания хочет реконструировать теплицу в «универсальный спорткомплекс». На первом этаже основного здания будут помещения свободной планировки, в том числе для магазина спортивных товаров и размещения социальных объектов (медицинский центр, детское кафе, банковские услуги). На втором этаже запланированы несколько тренировочных залов, игровой спортивный зал и вспомогательные помещения: раздевалки, душевые и санузлы, кабинет врача
17 декабря 2020 года депутатская комиссия по имуществу перенесла обсуждение этого вопроса на «неопределенный срок до предоставления дополнительных материалов». Какие именно дополнительные материалы потребовались комиссии и почему «на неопределенный срок», не обосновано протоколом, отмечает предприниматель и жалуется, что затягивание принятия решения причиняет компании убытки.
Что отвечают в администрации
Как прокомментировали в администрации Краснообска, 19 марта 2019 года постоянная комиссия Совета депутатов Новосибирского района по аграрным вопросам, экологии и землепользованию отклонила предложение отнести участок к зоне общественного и коммерческого назначения (ОД-1). А комиссия по имуществу Совета депутатов не разрешила реконструировать теплицу до изменения вида деятельности будущего здания в соответствии с правилами землепользования и застройки и генпланом Краснообска.
Более того, в администрации рассказали, что педагоги и родители учеников лицея
25 апреля 2020 года на публичных слушаниях снова рассматривали этот вопрос, но отказались менять назначение участка, сообщили в администрации Краснообска. 17 декабря 2020 года на повторных публичных слушаниях комиссия по имуществу получила большое количество отзывов против изменения разрешенного использования участка. Обсуждение вопроса решили перенести на неопределенный срок до предоставления дополнительных материалов.
— На дату составления письма представителями «Акцент» необходимая информация не предоставлена, — заключили в администрации Краснообска.
Директор компании «Акцент» Сергей Гуринов возмутился, услышав такой ответ, потому что ему так и не пояснили, какие именно дополнительные материалы нужны администрации.
— Вот как так огульно писать?! Я же все свои слова бумажками могу подтвердить. Да не было 25 апреля публичных слушаний! Были 19 марта 2020 года. Тут даже месяц не бьется, — прокомментировал предприниматель.
Что думают родители и директор лицея
Сергей Гуринов рассказал, что больше не мог ждать решения администрации и подписал предварительный договор с арендатором участка еще в прошлом году. Тот закупил оборудование на
Тем временем на дым и стрельбу под окнами лицея начали жаловаться родители и педагоги, в том числе в администрацию Краснообска.
— Открытие пейнтбольного клуба на этом земельном участке не было согласовано и стало причиной жалоб со стороны образовательного учреждения, под окнами которого взрываются дымовые шашки и звучит стрельба. На основании жалоб руководства учреждения и родителей будет собран материал и проведен анализ законности ведения такой деятельности на данном участке. Собственнику участка уже направлено письмо о необходимости прекратить деятельность пейнтбольного клуба, — сообщила НГС
Как рассказала директор лицея
— Мероприятия дважды он провел — 20 и 27 августа. Это были две пятницы. Были звуки, шумовые эффекты и задымление, но поскольку в школе людей практически не было, то уведомили и уведомили. А третье мероприятие у него случилось в четверг на первой учебной неделе, и это задымление пошло в помещение школы через окна. Задымление было плотным. Это доставляло дискомфорт не только по дыханию и зрению — у нас сработала пожарная сигнализация, к нам выехал пожарный расчет, — описала Наталья Зиновьева.
Из школы позвонили не только пожарным, но и в полицию, и в администрацию города. По словам директора лицея, пейнтболисты, скорее, просто проводили время — это не было похоже на тренировочный или соревновательный процесс.
— Мы спросили: «Вы понимаете, что делаете?» Ответ был такой: «Вам разве пахнет? Нам — нет. Вот мы принюхались». Я говорю: «А мы не принюхались и не собираемся этого делать, потому что у нас дети». У нас во вторую смену учатся 740 детей. И доставлять такой дискомфорт мы не можем. И второй момент: здоровье у многих детей не настолько крепкое, как хотелось бы. Есть дети с аллергиями и индивидуальными реакциями. Такой у нас здесь шум поднялся. Родители все пришли, кто мог забрать ребенка. Они сказали, что это не дело, — рассказала Наталья Зиновьева.
Директор лицея добавила, что они не согласны с тем, чтобы здесь появился торговый центр:
— Спорт — да, но торговый центр — мы будем протестовать до последнего. Как только здесь появится магазин, он будет развернут входной частью к дороге. Нам придется смотреть на техническую часть этого магазина. На мусорные контейнеры, на погрузку и выгрузку товаров. Наверное, это будет магазин не мебельный, а связанный с продуктами питания, а значит, порча продуктов, а значит, насекомые и грызуны. Школе такое соседство точно не нужно. Корт бы сделал или еще что-то, — предложила Наталья Зиновьева.
Похожая ситуация несколько лет назад произошла в центре Новосибирска: проект спортивного детского комплекса с подземной автостоянкой на базе лицея