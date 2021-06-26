Хорошо ли вы знаете наш город? Блогер и тиктокер Василий Баранов каждый день выпускает видео про Новосибирск — там можно найти для себя много интересного не только про достопримечательности, но и про городские проблемы. Недавно блогер организовал длинную прогулку в 40 километров через весь город. Если у вас когда-нибудь было желание прогуляться по задворкам и необычным местам, то ниже вы найдете полный маршрут. Почитайте его описание от лица автора.





— Все мои ролики можно разделить на две части: черное и белое. К черному можно отнести заброшенные заводы, точечную застройку, рекламные вывески, экологию, транспорт, коммунальный мост, который больше дуршлаг, чем мост, доступность для людей с ограниченными возможностями. А белое — это театры, музеи, библиотеки, молодежные центры, граффити, новые скверы/парки, история и интересные факты. Соотношение хорошего и плохого у меня примерно 50/50. Мне не хочется снимать только про хорошее или только про плохое, потому что тогда у зрителей не будет объективного представления о городе.