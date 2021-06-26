26 июня суббота
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 72.17
eur 86.19
Тема дняКак живут на дальних дачах? Репортаж и много фото

Все новости

Все новости

40 км по Новосибирку: идём по маршруту блогера из TikTok и смотрим на красоты города (фото + карта)

Это идеальный прогулочный маршрут — можно отправиться пешком или сесть на велосипед

906
10Обсудить

Поделиться

Знаете ли вы какие-нибудь интересные и необычные места в Новосибирске? Пишите в комментариях

Знаете ли вы какие-нибудь интересные и необычные места в Новосибирске? Пишите в комментариях

Поделиться

Блогер из TikTok составил 40-километровый маршрут по Новосибирску

Хорошо ли вы знаете наш город? Блогер и тиктокер Василий Баранов каждый день выпускает видео про Новосибирск — там можно найти для себя много интересного не только про достопримечательности, но и про городские проблемы. Недавно блогер организовал длинную прогулку в 40 километров через весь город. Если у вас когда-нибудь было желание прогуляться по задворкам и необычным местам, то ниже вы найдете полный маршрут. Почитайте его описание от лица автора.


— Все мои ролики можно разделить на две части: черное и белое. К черному можно отнести заброшенные заводы, точечную застройку, рекламные вывески, экологию, транспорт, коммунальный мост, который больше дуршлаг, чем мост, доступность для людей с ограниченными возможностями. А белое — это театры, музеи, библиотеки, молодежные центры, граффити, новые скверы/парки, история и интересные факты. Соотношение хорошего и плохого у меня примерно 50/50. Мне не хочется снимать только про хорошее или только про плохое, потому что тогда у зрителей не будет объективного представления о городе.

Идея снимать видео появилась из-за того, что у многих жителей Новосибирска есть дефицит информации о городе. Этот вывод я сделал из того, что самый частый комментарий в профиле: «О, а я про это не знал».

Сейчас очень популярна тема с долгими прогулками по городам. Недавно девушка из Москвы прошла 87 километров. Я посмотрел на свой рекорд пеших прогулок (37 километров) и решил его побить. Чтобы не было скучно идти, я выложил сторис в «Инстаграм», что ищу единомышленников. Откликнулись 8 человек. Старт был в субботу в 10 утра у памятника Ленину.

Так выглядела 40-километровая прогулка по Новосибирску

Так выглядела 40-километровая прогулка по Новосибирску

Поделиться

Первая остановка была в «Ауре» (потому что следующий туалет нас ждал только на Гусинобродском шоссе). Далее прошли по улице Тополевой, мимо заброшенного военного городка и центра фехтования. Оттуда до Аллеи друзей на Бориса Богаткова. После — дворами по Стофато мимо аграрного университета и в ТЦ «Континент», там опять остановка по понятным причинам. Далее — вдоль МЖК и Плющихинского, оттуда в овраг и до Выборной.

Сквер друзей и памятник — кстати, он похож на памятник Аленушки в Воронеже. Красивый вид с Плющихинского жилмассива на <nobr class="_">ТЭЦ-5</nobr>

Сквер друзей и памятник — кстати, он похож на памятник Аленушки в Воронеже. Красивый вид с Плющихинского жилмассива на ТЭЦ-5

Поделиться

На улице Выборной быстро перекусили и пошли на самый затяжной участок без перерыва до «МЕГИ». По улице Выборной вышли до Бугринского моста. Далее — Бугринская Роща, «МЕГА» и Расточка.

По пути с МЖК до педа попалась машина времен СССР. А на Выборной запомнились сразу две вещи: нас встретили осел и лошадь, а позже мы заметили двор с манекенами

По пути с МЖК до педа попалась машина времен СССР. А на Выборной запомнились сразу две вещи: нас встретили осел и лошадь, а позже мы заметили двор с манекенами

Поделиться

Потом нырнули под мост около здания издательства «Советская Сибирь», а оттуда — по улице Сибиряков-Гвардейцев до улицы Вертковской и Римского-Корсакова. После — Титова и любимая улица Станиславского. Перешли Димитровский мост и закончили наш путь на улице Фабричной у лофта «Мельница». Итого 40 километров.

Необычный вид на Бугринский мост (а вы его видели с такого ракурса?). Еще мы увидели, насколько «чистая» река Тула. Зато потом можно увидеть самое ухоженное <nobr class="_">место —</nobr> монумент Славы

Необычный вид на Бугринский мост (а вы его видели с такого ракурса?). Еще мы увидели, насколько «чистая» река Тула. Зато потом можно увидеть самое ухоженное место — монумент Славы

Поделиться

Мое отношение к городу и блог очень тесно связаны. Есть много нерешенных проблем. Самое уродливое место для меня — это Площадь Маркса с ее вывесками. Очень большая надежда на молодежный чемпионат мира по хоккею. Красноярск же смогли сделать приятнее после Универсиады, неужели наш город чем-то хуже?

По пути мы увидели шикарную арку на улице Станиславского. Рабочий присел отдохнуть на стройке четвертого моста. Позже можно увидеть необычное здание на воде около «Леруа Мерлен»

По пути мы увидели шикарную арку на улице Станиславского. Рабочий присел отдохнуть на стройке четвертого моста. Позже можно увидеть необычное здание на воде около «Леруа Мерлен»

Поделиться

Для меня Новосибирск — это город, где можно реализовать свои амбиции. Не сказал бы, что я его люблю и хотел бы остаться жить здесь на всю жизнь. Но пока я живу тут, буду стараться делать лучше. И начал я с того, что пробуждаю у людей к нему интерес. А если у вас есть интерес, то повторите наш маршрут по интерактивной карте.

Что еще почитать о необычных местах в Новосибирске?

Топ-3 красивейших мест Новосибирской области. Фотографии и подсказки, как добраться.

Мрамор и море: репортаж из красивейшего места в области. 3000 рублей — и изумрудное озеро ваше.

5 озер в черте города, где могло быть красиво. Фото и маршруты.

СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор мест

Под Новосибирском открылся необычный парк. Смотрим на амфитеатр, Критский лабиринт и пляж у озера — в репортаже НГС.

О других интересных и крутых местах нашего региона читайте в специальном сюжете «Где отдохнуть: обзор мест».

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автопутешествияпешие прогулки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Не знаешь где отдохнуть и что посмотреть? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...