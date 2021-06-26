Блогер из TikTok составил 40-километровый маршрут по Новосибирску
Хорошо ли вы знаете наш город? Блогер и тиктокер Василий Баранов каждый день выпускает видео про
— Все мои ролики можно разделить на две части: черное и белое. К черному можно отнести заброшенные заводы, точечную застройку, рекламные вывески, экологию, транспорт, коммунальный мост, который больше дуршлаг, чем мост, доступность для людей с ограниченными возможностями. А
Идея снимать видео появилась из-за того, что у многих жителей Новосибирска есть дефицит информации о городе. Этот вывод я сделал из того, что самый частый комментарий в профиле: «О, а я про это не знал».
Сейчас очень популярна тема с долгими прогулками по городам. Недавно девушка из Москвы прошла 87 километров. Я посмотрел на свой рекорд пеших прогулок (37 километров) и решил его побить. Чтобы не было скучно идти, я выложил сторис в «Инстаграм», что ищу единомышленников. Откликнулись
Первая остановка была в «Ауре» (потому что следующий туалет нас ждал только на Гусинобродском шоссе). Далее прошли по улице Тополевой, мимо заброшенного военного городка и центра фехтования. Оттуда до Аллеи друзей на Бориса Богаткова. После — дворами по Стофато мимо аграрного университета и в ТЦ «Континент», там опять остановка по понятным причинам. Далее — вдоль МЖК и Плющихинского, оттуда в овраг и до Выборной.
На улице Выборной быстро перекусили и пошли на самый затяжной участок без перерыва до «МЕГИ». По улице Выборной вышли до Бугринского моста.
Потом нырнули под мост около здания издательства «Советская Сибирь», а оттуда — по улице Сибиряков-Гвардейцев до улицы Вертковской и Римского-Корсакова. После — Титова и любимая улица Станиславского. Перешли Димитровский мост и закончили наш путь на улице Фабричной у лофта «Мельница». Итого 40 километров.
Мое отношение к городу и блог очень тесно связаны. Есть много нерешенных проблем. Самое уродливое место для
Для меня Новосибирск — это город, где можно реализовать свои амбиции. Не сказал бы, что я его люблю и хотел бы остаться жить здесь на всю жизнь. Но пока я живу тут, буду стараться делать лучше. И начал я с того, что пробуждаю у людей к нему интерес. А если у вас есть интерес, то повторите наш маршрут по интерактивной карте.
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