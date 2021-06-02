«23 таблетки утром и 4 вечером»: как живут люди с пересаженными органами (три вдохновляющие истории)

Старший брат Егора сейчас не ходит в детский сад, только на спортивные секции и на подготовку к школе. Любая тяжелая инфекция для малыша может обернуться бедой.



— Мы дозировано вносим в нашу жизнь какое-то общение с внешним миром, чтобы его организм постепенно насыщался бактериями и адаптировался. Анализы на концентрацию такролимуса мы сдаем раз в две недели. Нас всегда контролируют, и это очень хорошо. Жизнь изменилась, конечно, но очень многое зависит от настроя. Если относиться к этому как к большой проблеме, наверное, это и будет проблемой. Мы получили статус инвалидности. У нас в России инвалид — это человек с ограниченными возможностями. А мне очень нравится отношение в Европе к инвалидам. Это человек с повышенными потребностями. Именно с такой позицией к этому отношусь. Егору нужно больше внимания — по питанию, по спорту и так далее. Если со старшим не переживаешь, что вдруг он съел немытое яблоко, которое с огорода сорвал, причем со своего, то Егору нельзя позволять так делать. Маленькие детки играют в песочнице, конечно, надо следить, чтобы песок не ел, — рассуждает женщина.

Она помнит, как мучила вопросами врачей, почему такая ситуация произошла именно с ее сыном:

— Объяснения какого-то конкретного так никто и не дал. Я для себя определила, что, наверное, его душа должна была прийти к нам, чтобы именно с нами он смог обрести новую жизнь и продолжить существование здесь. Я уверена, что он абсолютно ничем не будет отличаться от других детей по развитию, образу жизни. Обязательно, конечно, у него будет детский сад. Впереди у нас с ним долгая жизнь. Всё, о чем я мечтала, у меня уже есть. Я хотела, чтобы он жил, чтобы операция, реабилитация прошли хорошо. Так и случилось, и дальше тоже всё будет хорошо.

Егор уже довольно уверенно сидит и постепенно переходит на взрослое питание.

— У нас есть небольшое ограничение по вводу питания. Начала давать кашки безмолочные. Творожки нам пока не разрешают. Ест уже овощные пюрешки, начала вводить в прикорм курочку, мяско. Это, конечно, питание готовое. Вес он набрал очень быстро. Видите, какие щеки мы откормили, — обнимает Александра сына. — Учимся есть из ложки, да, Егор? Очень активный парень. Его нельзя оставлять одного, а то будет космонавтом. Только так переворачивается, ползает, старается присаживаться. Поднимается в коляске, держится за поручни. Пока всё соответствует нормам по развитию. И каких-то нареканий, замечаний абсолютно нет. Нормальный ребенок.

«Из-за плохого лекарства ты можешь потерять орган»

Люди с пересаженными органами не любят делиться своими проблемами, но самый главных страх каждого — это не получить вовремя качественную терапию.

— Ситуация с лекарственным обеспечением имеет несколько проблем. Первое — это то, что в клинические рекомендации не попадают препараты, которые очень важны для пациентов, особенно новые разработки. Это в первую очередь касается детей. И вторая часть проблемы в том, что пациенты после пересадки должны принимать препараты пожизненно, пока работает орган, и оригинальных препаратов добиваться очень тяжело. Выдают дженерики, которые имеют низкое качество, что приводит впоследствии к потере органа. Тебе провели трансплантацию, но из-за того что в твоем регионе выдают некачественный препарат, ты можешь потерять этот орган, — объясняет представитель пациентского сообщества Марина Десятская.

В Новосибирской области пациенты также сталкиваются с этой проблемой, но врачи уверяют, что подобные процессы происходят не только в России.

— Применение дженериков — практика не только России. Во всех странах происходит этот процесс. Терапия дорогостоящая, поэтому есть и здравый смысл в том, чтобы переводить не на 100% обеспечение оригинальными препаратами. Нужно понимать, что дженерики именно этой группы препаратов сейчас — это не то, что было 10, 15 лет назад. Все-таки они делаются ответственно, с использованием ответственных технологий. В этом сегменте в нашей стране больше половины препаратов уже неоригинальные. Но они не просто так попадают в руки пациентам — проходят массу допусков и проверок. Конечно же, в ряде случаев хоть препарат оригинальный, хоть дженерик, могут развиться какие-то нежелательные реакции. В этом случае самое главное — вовремя выявить проблему. Здесь только регулярное наблюдение у врача, — объяснил главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков.

Если пациенту необходим именно конкретный препарат, то врачи создают консилиум и добиваются его закупки. Но признаются — это очень непростой путь.

— Это не массовые какие-то случаи. У нас почти 500 человек в области получают такого типа терапию. И в 95% случаев каких-то значимых, серьезных реакций на те или иные препараты не развивается. То есть большая часть пациентов лечатся себе и лечатся, — добавил врач. — Мы знаем, что у федерального Минздрава есть планы ввести в программу центрального закупа в ряде случаев препаратов именно по торговым наименованиям. Войдут ли в эту программу препараты, которые в нашей ситуации применяются, мы пока не знаем. Но практика показывает, что в общем лечение сейчас идет без каких-то явных проблем.

В марте НГС рассказывал, как благодаря одному донору четыре человека получили шанс на новую жизнь. Ребенку досталась часть печени, мужчине — сердце, а пожилые люди получили роговицу и возможность видеть. В Новосибирской областной больнице пациенты познакомились друг с другом, поблагодарили врачей и рассказали свои непростые истории.