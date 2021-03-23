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Четыре жизни. Врачи пересадили органы от одного донора 4-месячному малышу, молодому мужчине и двум пенсионерам

Истории пациентов, которые даже не знают имени, пола и возраста своего спасителя

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Маленький Егор получил от донора часть печени — это, возможно, спасло малышу жизнь<br>

Маленький Егор получил от донора часть печени — это, возможно, спасло малышу жизнь

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В Новосибирске врачи пересадили органы одного донора четырем пациентам

Четырехмесячный малыш из Новосибирска, молодой мужчина из Амурской области и двое сибиряков-пенсионеров — еще вчера они были незнакомы друг с другом, но благодаря одному донору получили шанс на новую жизнь. Ребенку досталась часть печени, мужчине — сердце, а пожилые люди получили роговицу и возможность видеть. Сегодня в Новосибирской областной больнице пациенты познакомились друг с другом, поблагодарили врачей и рассказали свои непростые истории.

Егорка сейчас чувствует себя хорошо, но он находится под наблюдением врачей

Егорка сейчас чувствует себя хорошо, но он находится под наблюдением врачей

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История малыша

Александра Пучеревина почти сразу заметила, что с новорожденным сыном Егоркой что-то не так.

— Он был очень желтый, даже больше коричневый, и живот был раздутым. Егорка вел себя очень беспокойно. И всё это нарастало, — вспоминает женщина.

Врачи сказали, что малышу поможет только пересадка печени. Глава семьи подходил для донорства, и его начали готовить к операции, но внезапно в базе появился другой донор. Егорке на момент операции было четыре месяца.

— Наверное, к такому диагнозу очень сложно подготовиться, всегда хотелось надеяться на лучшее. Когда сказали, что будет новый донор, то появились смешанные чувства. Готовились к одному, а получилось другое. Но не было ни капли сомнения, что врачи помогут в решении нашей проблемы. Здесь работают настоящие профессионалы. Мы благодарны, что нашему малышу дали шанс продолжить жизнь. Самым тяжелым, наверное, был момент передачи ребенка. Я проводила его до операционной и отдала в руки медикам. Ощущение, будто ты отрываешь частичку себя. И ты готов сам лечь под нож и провести 10 часов на операционном столе, забрав на себя всю эту боль, чем отдавать его, — говорит со слезами на глазах Александра Пучеревина.

Сейчас Егорка чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением врачей.

Врачи надеются, что утешением для родственников донора станет тот факт, что часть их умерших близких продолжает жить в каком-то другом человеке

Врачи надеются, что утешением для родственников донора станет тот факт, что часть их умерших близких продолжает жить в каком-то другом человеке

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Что известно о доноре

Ни пол, ни возраст донора в больнице говорить не стали — неэтично.

— Человек заболел и, к сожалению, умер. Не всегда лечение заканчивается победой, всё зависит от характера заболевания. Чаще всего речь идет о пациентах, у которых происходит какая-то сосудистая катастрофа в головном мозге и объем поражения настолько большой, что он становится несовместимым с жизнью. Это, конечно, трагедия для семьи. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что смерть близкого человека — это ужасное событие. Но в ряде случаев получается, что удается предотвратить смерть других людей. И уникальность трансплантации в том, что с помощью технологий можно уменьшить количество смертей. Мы надеемся, что утешением для родственников станет тот факт, что часть их умерших близких продолжает жить в каком-то другом человеке, — говорит Александр Быков, главный трансплантолог Новосибирской области.

История молодого мужчины

Максим Самохин получил от донора сердце. Он ждал его около двух лет

Максим Самохин получил от донора сердце. Он ждал его около двух лет

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37-летний Максим Самохин получил от донора сердце. Он почувствовал себя плохо еще в 2017 году:

— Стал задыхаться, появились отечность, одышка. На пятый этаж поднимаюсь — три раза отдохну. Хотя раньше забегал: 5 секунд и уже на пятом этаже. Сказали сначала, что много курю. Ничего не помогало. Опух очень сильно. Да так, что обувь не мог носить. Поставили кардиомиопатию. В областной больнице Благовещенска полечили меня и направили в Новосибирск. Сказали, что нужна трансплантация.

В 2018 году Максим переехал в Новосибирск, чтобы ждать пересадку. В марте донор нашелся.

— Конечно, было страшновато. Это же не аппендицит. Но куда деваться? С батарейкой долго не проходишь. Сейчас отлично себя чувствую.

За 2019 год в Новосибирской области провели <nobr class="_">40 пересадок</nobr> почек, 40 — печени и 15 — сердца. По данным врачей, все эти показатели снизились в пандемию как минимум вдвое

За 2019 год в Новосибирской области провели 40 пересадок почек, 40 — печени и 15 — сердца. По данным врачей, все эти показатели снизились в пандемию как минимум вдвое

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«Новосибирск должен выдавать 50–60 эффективных доноров»

— Пациенту, который погибает от сердечной недостаточности, ничего не может помочь, кроме как трансплантация или искусственное сердце, — объясняет Александр Чернявский, директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Второй вариант — временный и дорогостоящий.

— Цена отечественного сердца — в районе 4–4,5 миллиона рублей, импортные образцы — до 10 миллионов рублей. Как предварительный этап к трансплантации — это значительные финансовые потери. Когда речь идет о спасении жизни человека, то в такой ситуации деньги не считаются, но тем не менее есть определенные трудности. Нет столько искусственных сердец, сколько бы хотелось. Лист ожидания на трансплантацию сердца — от 32 до 40 человек. И в каждую минуту может случиться обострение, которое может грозить летальным исходом, — говорит врач. — Новосибирск при хорошей работе донорских баз должен выдавать — может, этот термин и резкий, но медицинский — 50–60 эффективных доноров. С одного можно взять две роговицы, две почки, печень для одного или двух людей, сердце, легкие, кишечник, поджелудочную. В итоге примерно 500–600 спасенных жизней может быть за год. Многие по-прежнему считают, что трансплантация — на грани криминального и реального. Это не так.

Сейчас система развивается, но коронавирус серьезно осложнил работу. За 2019 год в регионе провели 40 пересадок почек, 40 — печени и 15 — сердца. По данным врачей, все эти показатели снизились в пандемию как минимум вдвое.

Все пациенты после пересадки находятся под наблюдением врачей

Все пациенты после пересадки находятся под наблюдением врачей

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У того же донора врачи взяли и роговицы глаз. Их пересадили двум пенсионерам — Нине Макаренко и Геннадию Сироткину. Теперь они могут полноценно видеть.

— Пациенты имели лейкому роговицы — нарушение ее прозрачности, в результате чего они потеряли зрение. Причин для нарушения прозрачности роговицы много — это и тяжелые травмы, воспалительные заболевания и дистрофия. Пациент теряет зрение. Восстановить прозрачность роговицы невозможно, поэтому единственный метод — это пересадка. Вопрос всегда стоит только о донорском материале, а затем о выхаживании пациентов. Их нужно постоянно наблюдать, назначать терапию, — объясняет Анжелла Фурсова, главный офтальмолог СФО, заведующая офтальмологическим отделением ГНОКБ.

Сейчас пенсионеры хорошо видят и также находятся под наблюдением врачей.

Пациенты, которым пересадили органы от одного донора, собрались в больнице, чтобы поблагодарить врачей

Пациенты, которым пересадили органы от одного донора, собрались в больнице, чтобы поблагодарить врачей

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Ранее НГС рассказывал историю Татьяны Маньковой. Она сходила на одну вечеринку, после которой ей стало нехорошо. Последнее, что она помнит, — как попала в инфекционную больницу. Следующее воспоминание — как она проснулась в клинике Мешалкина и услышала от врачей, что ей пересадили сердце. Татьяна была в шоке и не могла в это поверить. Потом она узнала, что чудом выжила. Каково было принять чужое сердце, с какими трудностями девушка сейчас сталкивается и как поменялось ее отношение к жизни? Вот история сибирячки.

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