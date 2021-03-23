Четыре жизни. Врачи пересадили органы от одного донора 4-месячному малышу, молодому мужчине и двум пенсионерам

— Он был очень желтый, даже больше коричневый, и живот был раздутым. Егорка вел себя очень беспокойно. И всё это нарастало, — вспоминает женщина.

Врачи сказали, что малышу поможет только пересадка печени. Глава семьи подходил для донорства, и его начали готовить к операции, но внезапно в базе появился другой донор. Егорке на момент операции было четыре месяца.

