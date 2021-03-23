Четыре жизни. Врачи пересадили органы от одного донора 4-месячному малышу, молодому мужчине и двум пенсионерам

В Новосибирске врачи пересадили органы одного донора четырем пациентам
Четырехмесячный малыш из Новосибирска, молодой мужчина из Амурской области и двое сибиряков-пенсионеров — еще вчера они были незнакомы друг с другом, но благодаря одному донору получили шанс на новую жизнь. Ребенку досталась часть печени, мужчине — сердце, а пожилые люди получили роговицу и возможность видеть. Сегодня в Новосибирской областной больнице пациенты познакомились друг с другом, поблагодарили врачей и рассказали свои непростые истории.
История малыша
Александра Пучеревина почти сразу заметила, что с новорожденным сыном Егоркой что-то не так.
— Он был очень желтый, даже больше коричневый, и живот был раздутым. Егорка вел себя очень беспокойно. И всё это нарастало, — вспоминает женщина.
Врачи сказали, что малышу поможет только пересадка печени. Глава семьи подходил для донорства, и его начали готовить к операции, но внезапно в базе появился другой донор. Егорке на момент операции было четыре месяца.
— Наверное, к такому диагнозу очень сложно подготовиться, всегда хотелось надеяться на лучшее. Когда сказали, что будет новый донор, то появились смешанные чувства. Готовились к одному, а получилось другое. Но не было ни капли сомнения, что врачи помогут в решении нашей проблемы. Здесь работают настоящие профессионалы. Мы благодарны, что нашему малышу дали шанс продолжить жизнь. Самым тяжелым, наверное, был момент передачи ребенка. Я проводила его до операционной и отдала в руки медикам. Ощущение, будто ты отрываешь частичку себя. И ты готов сам лечь под нож и провести
Сейчас Егорка чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением врачей.
Что известно о доноре
Ни пол, ни возраст донора в больнице говорить не стали — неэтично.
— Человек заболел и, к сожалению, умер. Не всегда лечение заканчивается победой, всё зависит от характера заболевания. Чаще всего речь идет о пациентах, у которых происходит какая-то сосудистая катастрофа в головном мозге и объем поражения настолько большой, что он становится несовместимым с жизнью. Это, конечно, трагедия для семьи. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что смерть близкого человека — это ужасное событие. Но в ряде случаев получается, что удается предотвратить смерть других людей. И уникальность трансплантации в том, что с помощью технологий можно уменьшить количество смертей. Мы надеемся, что утешением для родственников станет тот факт, что часть их умерших близких продолжает жить в каком-то другом человеке, — говорит Александр Быков, главный трансплантолог Новосибирской области.
История молодого мужчины
37-летний Максим Самохин получил от донора сердце. Он почувствовал себя плохо еще в
— Стал задыхаться, появились отечность, одышка. На пятый этаж поднимаюсь — три раза отдохну. Хотя раньше забегал: 5 секунд и уже на пятом этаже. Сказали сначала, что много курю. Ничего не помогало. Опух очень сильно. Да так, что обувь не мог носить. Поставили кардиомиопатию. В областной больнице Благовещенска полечили меня и направили в Новосибирск. Сказали, что нужна трансплантация.
В 2018 году Максим переехал в Новосибирск, чтобы ждать пересадку. В марте донор нашелся.
— Конечно, было страшновато. Это же не аппендицит. Но куда деваться? С батарейкой долго не проходишь. Сейчас отлично себя чувствую.
«Новосибирск должен выдавать 50–60 эффективных доноров»
— Пациенту, который погибает от сердечной недостаточности, ничего не может помочь, кроме как трансплантация или искусственное сердце, — объясняет Александр Чернявский, директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика
Второй вариант — временный и дорогостоящий.
— Цена отечественного сердца — в районе
Сейчас система развивается, но коронавирус серьезно осложнил работу. За
У того же донора врачи взяли и роговицы глаз. Их пересадили двум пенсионерам — Нине Макаренко и Геннадию Сироткину. Теперь они могут полноценно видеть.
— Пациенты имели лейкому роговицы — нарушение ее прозрачности, в результате чего они потеряли зрение. Причин для нарушения прозрачности роговицы много — это и тяжелые травмы, воспалительные заболевания и дистрофия. Пациент теряет зрение. Восстановить прозрачность роговицы невозможно, поэтому единственный метод — это пересадка. Вопрос всегда стоит только о донорском материале, а затем о выхаживании пациентов. Их нужно постоянно наблюдать, назначать терапию, — объясняет Анжелла Фурсова, главный офтальмолог СФО, заведующая офтальмологическим отделением ГНОКБ.
Сейчас пенсионеры хорошо видят и также находятся под наблюдением врачей.
Ранее НГС рассказывал историю Татьяны Маньковой. Она сходила на одну вечеринку, после которой ей стало нехорошо. Последнее, что она помнит, — как попала в инфекционную больницу. Следующее воспоминание — как она проснулась в клинике Мешалкина и услышала от врачей, что ей пересадили сердце. Татьяна была в шоке и не могла в это поверить. Потом она узнала, что чудом выжила. Каково было принять чужое сердце, с какими трудностями девушка сейчас сталкивается и как поменялось ее отношение к жизни? Вот история сибирячки.