Дело о странном ДТП. В полиции Новосибирска объяснили, почему отказались возбуждать дело на водителя

В УМВД объяснили, почему не будут разбираться в истории жителя Новосибирска Алексея Парщикова. Об этой истории мы рассказывали неделю назад: мужчина по решению суда должен выплатить страховой компании 160 тысяч рублей за аварию, в которой, как уверяет, он не участвовал.

По версии Алексея Парщикова, водитель такси взял машину в аренду, попал в аварию и по поддельным водительским правам (в них фигурировали данные Парщикова) оформил выплату. Новосибирец обратился с заявлением в полицию, но правоохранители не нашли признаков мошенничества.