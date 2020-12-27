Дело о странном ДТП. В полиции Новосибирска объяснили, почему отказались возбуждать дело на водителя

В полиции Новосибирска отказались возбуждать дело о возможном мошенничестве при ДТП
В УМВД объяснили, почему не будут разбираться в истории жителя Новосибирска Алексея Парщикова. Об этой истории мы рассказывали неделю назад: мужчина по решению суда должен выплатить страховой компании
По версии Алексея Парщикова, водитель такси взял машину в аренду, попал в аварию и по поддельным водительским правам (в них фигурировали данные Парщикова) оформил выплату. Новосибирец обратился с заявлением в полицию, но правоохранители не нашли признаков мошенничества.
— В октябре текущего года
Впрочем, сотрудники прокуратуры Дзержинского района с решением полиции не согласны.
— При повторном изучении материалов уголовно-процессуальной проверки прокурором Дзержинского района Новосибирска
Участковый после повторной проверки вновь вынес отказ в возбуждении уголовного дела, и прокуратура с ним опять не согласилась.
— Органу дознания поручено установить и опросить всех участников ДТП, а также сотрудников ГИБДД, выезжавших на место происшествия, принять иные меры по установлению обстоятельств происшедшего. В настоящее время проверка не завершена. В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства при проведении проверки начальнику ОП «Дзержинский» внесено представление, которое находится на рассмотрении, — добавили в прокуратуре.
Осенью НГС рассказывал еще об одном странном автопреступлении. Суд обязал «Росгосстрах» оплатить страховку за разбитый «Мерседес», который еще и сгорел от таинственного поджога.