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Дело о странном ДТП. В полиции Новосибирска объяснили, почему отказались возбуждать дело на водителя

По версии пострадавшего, таксист арендовал авто, попал в аварию и оформил выплату по поддельным правам

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Алексей Парщиков должен вернуть деньги страховой за аварию, в которой, по его словам, он не участвовал

Алексей Парщиков должен вернуть деньги страховой за аварию, в которой, по его словам, он не участвовал

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В полиции Новосибирска отказались возбуждать дело о возможном мошенничестве при ДТП

В УМВД объяснили, почему не будут разбираться в истории жителя Новосибирска Алексея Парщикова. Об этой истории мы рассказывали неделю назад: мужчина по решению суда должен выплатить страховой компании 160 тысяч рублей за аварию, в которой, как уверяет, он не участвовал.

По версии Алексея Парщикова, водитель такси взял машину в аренду, попал в аварию и по поддельным водительским правам (в них фигурировали данные Парщикова) оформил выплату. Новосибирец обратился с заявлением в полицию, но правоохранители не нашли признаков мошенничества.

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— В октябре текущего года 37-летний житель Новосибирска обратился в полк ДПС по Новосибирску с жалобой на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в отношении него по результатам рассмотрения дела по факту ДТП. Однако в рассмотрении его жалобы было отказано в связи с тем, что предусмотренный для подачи жалобы срок истек, постановления вступили в законную силу, ходатайств о восстановлении срока обжалования он не заявлял. Также установлено, что по заявлению гражданина в полицию в возбуждении уголовного дела отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие состава преступления), — такой ответ из полиции поступил в редакцию НГС.

Впрочем, сотрудники прокуратуры Дзержинского района с решением полиции не согласны.

— При повторном изучении материалов уголовно-процессуальной проверки прокурором Дзержинского района Новосибирска 12 октября принято решение отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — говорится в официальном ответе прокуратуры на запрос корреспондента НГС.

Участковый после повторной проверки вновь вынес отказ в возбуждении уголовного дела, и прокуратура с ним опять не согласилась.

Органу дознания поручено установить и опросить всех участников ДТП, а также сотрудников ГИБДД, выезжавших на место происшествия, принять иные меры по установлению обстоятельств происшедшего. В настоящее время проверка не завершена. В связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства при проведении проверки начальнику ОП «Дзержинский» внесено представление, которое находится на рассмотрении, — добавили в прокуратуре.

Осенью НГС рассказывал еще об одном странном автопреступлении. Суд обязал «Росгосстрах» оплатить страховку за разбитый «Мерседес», который еще и сгорел от таинственного поджога.

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ДТПмошенничествопрокуратура
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