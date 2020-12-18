«Я был дома»: новосибирец должен страховой 160 тысяч за ДТП, в котором не участвовал (по его словам)

Обстоятельства ДТП

Золотистый «Ниссан-Санни» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» 8 мая в 22:50. Седан выезжал со двора и не заметил помеху. На автомобиле осталась царапина, а вот мотоцикл получил более серьезные повреждения.

Инспектор ДПС признал виновным в столкновении водителя «Ниссана». В объяснительной фигурирует ФИО — Алексей Парщиков. Там же указаны все данные, в том числе водительские права. В итоге страховая выплатила мотоциклисту 160 тысяч рублей, а затем обратилась в Заельцовский районный суд с иском о взыскании этой суммы с виновника ДТП.

Тогда Алексей Парщиков, как сам утверждает, впервые узнал, что был замешан в аварии.

«Два свидетеля подтвердили, что меня там не было»

— Я стал жертвой мошенников по ОСАГО при халатности ДПС и полиции Новосибирска. Мошенники изготовили копию моего водительского удостоверения, устроили ДТП, оформили его по ОСАГО и получили выплату. В ГИБДД по скану моего водительского удостоверения оформили все необходимые бумаги, мошенник расписался моей подписью везде. Я проиграл суд по взысканию с меня в виде регресса страховой компании. Хотя я вообще никакого отношения к данному ДТП не имею — был дома, и авто такого у меня нет. Два свидетеля в суде подтвердили, что меня там не было, но судья все-таки вынесла решение о взыскании с меня ущерба, — возмущается мужчина.