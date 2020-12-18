«Я был дома»: новосибирец должен страховой 160 тысяч за ДТП, в котором не участвовал (по его словам)

Новосибирец должен выплатить страховой 160 тысяч рублей за чужое ДТП
Житель Новосибирска Алексей Парщиков по решению суда должен выплатить страховой компании 160 тысяч рублей за аварию, в которой, как уверяет, он не участвовал. По версии Парщикова, водитель такси взял машину в аренду, попал в аварию и по поддельным водительским правам оформил выплату. Сам Алексей заявляет, что в момент ДТП был дома, и у него есть свой личный автомобиль, поэтому в аренде он не нуждался. При этом на его сторону встал даже владелец пострадавшей машины: он рассказал в суде, что сдал автомобиль в аренду совсем другому человеку. Тем не менее судья вынес решение не в пользу Алексея Парщикова. Почему так вышло — разбираемся вместе.
Обстоятельства ДТП
Золотистый «Ниссан-Санни» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» 8 мая в 22:50. Седан выезжал со двора и не заметил помеху. На автомобиле осталась царапина, а вот мотоцикл получил более серьезные повреждения.
Инспектор ДПС признал виновным в столкновении водителя «Ниссана». В объяснительной фигурирует ФИО — Алексей Парщиков. Там же указаны все данные, в том числе водительские права. В итоге страховая выплатила мотоциклисту 160 тысяч рублей, а затем обратилась в Заельцовский районный суд с иском о взыскании этой суммы с виновника ДТП.
Тогда Алексей Парщиков, как сам утверждает, впервые узнал, что был замешан в аварии.
«Два свидетеля подтвердили, что меня там не было»
— Я стал жертвой мошенников по ОСАГО при халатности ДПС и полиции Новосибирска. Мошенники изготовили копию моего водительского удостоверения, устроили ДТП, оформили его по ОСАГО и получили выплату. В ГИБДД по скану моего водительского удостоверения оформили все необходимые бумаги, мошенник расписался моей подписью везде. Я проиграл суд по взысканию с меня в виде регресса страховой компании. Хотя я вообще никакого отношения к данному ДТП не имею — был дома, и авто такого у меня нет. Два свидетеля в суде подтвердили, что меня там не было, но судья все-таки вынесла решение о взыскании с меня ущерба, — возмущается мужчина.
В суде показания в пользу Алексея давали его супруга и владелец седана. Но на сайте говорится, что иск страховой все-таки был удовлетворен 8 декабря.
— То есть по вине сотрудника ДПС, которому представили поддельные документы, и левого человека, я остался виноват и наказан деньгами. Беспредел полный. Выходит, можно на любого человека повесить любой ущерб, а полиция не видит тут уголовного преступления. Судья не смогла вызвать в суд ключевого свидетеля — водителя мотоцикла. На последнем заседании капитан полиции сказала, что видит меня впервые (а это она оформила данное ДТП), но при этом все равно заверила суд, что документы были составлены верно. Что якобы ей предъявили оригинал водительского удостоверения, и у нее не было оснований усомниться в нём, — объясняет Алексей.
Новосибирец планирует обжаловать решение суда и заказать почерковедческую экспертизу, а также запросить у сотового оператора местоположение своего телефона в момент аварии.
Корреспондент НГС позвонила по номеру телефона, который был указан в объяснительной. Он был недоступен. Также недоступен и номер пострадавшего в аварии мотоциклиста.
«Машину взяли под такси»
Владелец машины Егор Наконечников рассказал корреспонденту НГС, что после того как его лишили водительских прав, он решил сдавать машину в аренду. Водитель, попавший в ДТП, взял ее, «чтобы таксовать». Автовладелец вспоминает, что он был приезжим из страны СНГ, и его точно звали не Алексей.
— Он ездил по договору, который не сохранился. После ДТП он не сразу позвонил. На следующий день приехал. Машину показал. Сказал, что с мотоциклом немного шоркнулся. Я с него несколько тысяч на ремонт взял, и всё, — говорит владелец машины. — Первый раз именно Алексея я увидел, когда он ко мне домой приехал и обвинил меня в мошенничестве.
Егор согласился прийти в суд и дать показания, что не передавал машину Алексею, что и сделал, но суд все равно удовлетворил требования страховой.
Что говорят в полиции
Алексей Парщиков обратился в полицию с заявлением о подделке документов. Он убежден, что водитель, попавший в ДТП, каким-то образом подделал его водительское удостоверение. Но сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело. Прокуратура Дзержинского района не нашла в таком отказе никаких нарушений (все документы имеются в распоряжении редакции).
Корреспондент НГС отправила в ведомства запросы с просьбой разъяснить принятые решения.
«Нужно было сразу делать почерковедческую экспертизу»
Директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов говорит, что очень редко сталкивается с подобными схемами. И Алексею, по его словам, следовало бы в этой ситуации действовать сразу более решительно.
— Почему почерковедческую экспертизу не назначали? Должен же от его имени человек подписывать бумаги до ДТП, должны быть подписи — он мог бы их оспорить. Сейчас уже поздно. Если суд первой инстанции вынес решение, то в суде второй инстанции такую экспертизу назначать никто не будет. Это надо было в суде первой инстанции заявлять. Сейчас нужно готовить апелляционную жалобу. Пытаться отменить решение суда первой инстанции, чтобы дело направили на новое рассмотрение либо перешли на рассмотрение иска по существу, — объясняет Денис Алмазов.
Даже если Алексей Парщиков принесет в апелляцию уже готовую экспертизу, суд ее уже не примет.
— Скорее всего, в приобщении этого доказательства будет отказано, поскольку нужно доказать, почему он не мог сделать экспертизу на стадии суда первой инстанции. Новые доказательства в апелляционный суд предоставляются только в случае, если будет доказано, что они не могли быть представлены в суде первой инстанции по уважительной причине. То есть у человека были обстоятельства, которые не давали ему возможность сделать экспертизу на этапе первой инстанции. Скорее всего, более разумно и реально попытаться отменить постановление ГИБДД, восстановить срок обжалования этого постановления на том основании, что он не подписывал бумаги, и ходатайствовать, чтобы назначили в рамках административного дела почерковедческую экспертизу. Инспектор должен был удостовериться в том, кто подписывал эти бумаги. Они, видимо, этого не сделали, — рассказывает эксперт.
По его мнению, Алексей сам усугубил ситуацию:
— То, что пришла его супруга и сказала, что он был дома, этого недостаточно. Это очень сложно доказать, потому что она заинтересована в исходе дела, близкий родственник, соответственно, к ее показаниям суд относится критически. К свидетельским показаниям суды в принципе относятся всегда с прохладцей. Нужны какие-то объективные бумаги, документы, видеозаписи. Что-то более достоверное, а свидетельские показания сегодня одно говорят, завтра другое. Случаи, когда кто-то от имени другого человека оформляет ДТП, происходят очень редко. Не знаю, как они сделали. Либо инспекторы ДПС не доглядели, либо что-то еще.
В середине сентября НГС писал, что седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске оставил жалобу страховщиков к владельцу дорогой иномарки без удовлетворения. Решение обязало «Росгосстрах» оплатить страховку за разбитый «Мерседес», который еще и сгорел от таинственного поджога.