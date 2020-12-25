Мужчина-эпилептик без пальцев вышел из дома и пропал в Дзержинском районе

50-летний мужчина-эпилептик без пальцев на руках пропал в Новосибирске
50-летний мужчина с эпилепсией и без пальцев на руках пропал в Дзержинском районе Новосибирска — он вышел из дома в среду, 23 декабря, и до сих пор не вернулся. Его телефон выключен.
О пропавшем Орищенко Дмитрии Михайловиче рассказала НГС его дочь Мария. Сама девушка узнала о пропаже отца на следующий день — мужчина живет со снохой и ее двумя детьми.
— Она позвонила мне в четверг и сказала, что папа пропал, вышел вчера из дома на улицу и до сих пор не пришел. И телефон выключен, а он очень ответственный и телефон никогда не отключает. В первый вечер еще были гудки, но потом сбросили, а он обычно не сбрасывает. Мы обзвонили уже всех его приятелей и экстренные службы, подали заявление в полицию, но пока ничего не известно. У него эпилепсия, и очень переживаю, что он может где-нибудь упасть и замерзнуть, — поделилась Мария.
В полиции подтвердили, что такое заявление было:
— Обратились родственники мужчины, сообщили, что он ушел из дома по улице Гоголя. Наши сотрудники сейчас проводят оперативно-разыскные мероприятия. Надеемся, что мужчина найдется, — сообщила корреспонденту НГС представитель ГУ МВД по НСО Наталья Жуласова.
У мужчины темные волосы и карие глаза, рост 179 см. Он был одет в черный пуховик, синие штаны, черные сапоги до колена (угги) и синюю шапку.
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На прошлой неделе в Новосибирске 57-летний мужчина уехал на «Тойоте» и пропал — волонтеры-поисковики и полиция считают, что жизнь и здоровье пропавшего мужчины могут находиться под угрозой.