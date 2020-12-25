26 декабря суббота
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 1/10
usd 73.69
eur 89.87
Тема дняВ тихом центре взялись за 20-летний долгострой

Все новости

Все новости

Мужчина-эпилептик без пальцев вышел из дома и пропал в Дзержинском районе

Телефон мужчины выключен, родственники обратились за помощью в полицию

1 671
14Обсудить

Поделиться

Мужчина вышел из дома на улицу в магазин или прогуляться и не вернулся&nbsp;

Мужчина вышел из дома на улицу в магазин или прогуляться и не вернулся 

Поделиться

50-летний мужчина-эпилептик без пальцев на руках пропал в Новосибирске

50-летний мужчина с эпилепсией и без пальцев на руках пропал в Дзержинском районе Новосибирска — он вышел из дома в среду, 23 декабря, и до сих пор не вернулся. Его телефон выключен.

О пропавшем Орищенко Дмитрии Михайловиче рассказала НГС его дочь Мария. Сама девушка узнала о пропаже отца на следующий день — мужчина живет со снохой и ее двумя детьми.

— Она позвонила мне в четверг и сказала, что папа пропал, вышел вчера из дома на улицу и до сих пор не пришел. И телефон выключен, а он очень ответственный и телефон никогда не отключает. В первый вечер еще были гудки, но потом сбросили, а он обычно не сбрасывает. Мы обзвонили уже всех его приятелей и экстренные службы, подали заявление в полицию, но пока ничего не известно. У него эпилепсия, и очень переживаю, что он может где-нибудь упасть и замерзнуть, — поделилась Мария.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В полиции подтвердили, что такое заявление было:

— Обратились родственники мужчины, сообщили, что он ушел из дома по улице Гоголя. Наши сотрудники сейчас проводят оперативно-разыскные мероприятия. Надеемся, что мужчина найдется, — сообщила корреспонденту НГС представитель ГУ МВД по НСО Наталья Жуласова.

У мужчины темные волосы и карие глаза, рост 179 см. Он был одет в черный пуховик, синие штаны, черные сапоги до колена (угги) и синюю шапку.

Если вам что-либо известно о пропавшем мужчине, вы знаете, где он находится, либо видели его, сообщите об этом в редакцию НГС по номеру +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

На прошлой неделе в Новосибирске 57-летний мужчина уехал на «Тойоте» и пропал — волонтеры-поисковики и полиция считают, что жизнь и здоровье пропавшего мужчины могут находиться под угрозой.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Дзержинский районпоиски человекапропал человек
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...