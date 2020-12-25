Мужчина-эпилептик без пальцев вышел из дома и пропал в Дзержинском районе

50-летний мужчина с эпилепсией и без пальцев на руках пропал в Дзержинском районе Новосибирска — он вышел из дома в среду, 23 декабря, и до сих пор не вернулся. Его телефон выключен.



О пропавшем Орищенко Дмитрии Михайловиче рассказала НГС его дочь Мария. Сама девушка узнала о пропаже отца на следующий день — мужчина живет со снохой и ее двумя детьми.

— Она позвонила мне в четверг и сказала, что папа пропал, вышел вчера из дома на улицу и до сих пор не пришел. И телефон выключен, а он очень ответственный и телефон никогда не отключает. В первый вечер еще были гудки, но потом сбросили, а он обычно не сбрасывает. Мы обзвонили уже всех его приятелей и экстренные службы, подали заявление в полицию, но пока ничего не известно. У него эпилепсия, и очень переживаю, что он может где-нибудь упасть и замерзнуть, — поделилась Мария.