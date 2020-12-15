В Новосибирске 57-летний мужчина уехал на «Тойоте» и пропал

В Новосибирске пропал 57-летний мужчина на личном автомобиле Toyota Vista Ardeo, он не выходит на связь с утра 15 декабря.

— Стасенко Николай Иванович имеет серьезную проблему со здоровьем. Вчера днем ему было плохо. Он обращался за медицинской помощью. Сегодня ночью уехал на личном автомобиле. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что автомобиль видели на пересечении Красного проспекта и улицы Советской, недалеко от старого автовокзала. В какую сторону автомобиль двигался дальше — неизвестно. Предположительно, он мог проследовать по Каменской магистрали в сторону центра, — рассказала руководитель поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.