В Новосибирске 57-летний мужчина уехал на «Тойоте» и пропал

В Новосибирске пропал 57-летний мужчина на личном автомобиле Toyota Vista Ardeo, он не выходит на связь с утра 15 декабря.
— Стасенко Николай Иванович имеет серьезную проблему со здоровьем. Вчера днем ему было плохо. Он обращался за медицинской помощью. Сегодня ночью уехал на личном автомобиле. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что автомобиль видели на пересечении Красного проспекта и улицы Советской, недалеко от старого автовокзала. В какую сторону автомобиль двигался дальше — неизвестно. Предположительно, он мог проследовать по Каменской магистрали в сторону центра, — рассказала руководитель поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.
Волонтеры и полиция считают, что жизнь и здоровье пропавшего мужчины могут находиться под угрозой.
— Очень важно сейчас найти в центре Новосибирска и на прилегающих магистралях и улицах данный автомобиль. По ряду причин госномер автомобиля мы озвучить не можем, но очень просим обратить внимание на прохожих. Если где-то рядом появился автомобиль аналогичной марки и цвета, который ранее здесь не стоял или он мешает проезду — пожалуйста, обратите внимание на то, нет ли в автомобиле человека, — объяснила Алеся Яблонских.
В поисковом отряде также отметили, что мужчина забыл мобильный телефон дома — с родными он находится не на связи. Информация о его пропаже появилась у волонтеров от полиции.
Приметы пропавшего: рост 160–165, телосложение плотное, глаза зеленые, волосы русые и короткие.
Особые приметы: усы, шрамы от операции, татуировка на плече.
Был одет: черный пуховик чуть ниже поясницы с капюшоном и накладными карманами, джинсы темно-синие или темные брюки, черные зимние кожаные ботинки, под верхней одеждой — неизвестно.
Волонтеры просят сообщить любую информацию по номеру 8 800 700-54-52 или 112.
В конце ноября полицейские объявили в розыск 16-летнего подростка, который поругался с мамой и ушел из дома.