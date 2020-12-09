9 декабря среда
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 7/10
usd 73.66
eur 89.20
Тема дняПродлили новогодние каникулы

Все новости

Все новости

Участнице голодовки дольщиков «Новомарусино» потребовалась помощь скорой

Дольщики ЖК голодают уже 8-й день

1 719
50Обсудить

Поделиться

Дольщики «Новомарусино» объявили голодовку на стройплощадке замороженного дома

Дольщики «Новомарусино» объявили голодовку на стройплощадке замороженного дома

Поделиться

Голодающей дольщице «Новомарусино» потребовалась помощь врачей

Одной из участниц голодовки обманутых дольщиков «Новомарусино» потребовалась скорая помощь. Об этом голодающие сообщили в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» во «ВКонтакте» поздно вечером во вторник, 8 декабря.

— У нашей голодающей давление поднялось, вызвали скорую помощь. Сейчас доктора проверят нашу дольщицу, и будем принимать решение, — говорит одна из дольщиц на видео.

Как объяснила журналисту НГС участница голодовки Татьяна Жук, дольщики не планируют приостанавливать голодовку.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— К сожалению, нас вчера не услышали в Минстрое. «Фонд» готов рассмотреть все объекты, а Минстрой хочет поделить наши 6 объектов на года и этапы. Это бред. Как бабушкам сказать: «Живите еще в этих условиях, пока местные власти дойдут до следующего этапа»? А по факту — ипотека есть, жилья нет. И ту помощь, которую государство готово оказать, не поддерживает региональная власть в лице Травникова и Шмидта. (Планируете ли вы приостанавливать голодовку? — НГС) Нет. Даже с понедельника усилим и станем ближе к губернатору. Если живы будем, — рассказала Татьяна Жук.

В сентябре в региональном Минстрое говорили, что правительство Новосибирской области направило ходатайство в ППК «Фонд», который может решить проблему с завершением строительства домов. 1 декабря в правительстве со ссылкой на замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова сообщили, что в ведомстве уже сделали всё возможное для решения вопроса дольщиков проекта. Вчера, 8 декабря, прошла видеовстреча обманутых дольщиков ЖК с властями и представителями ППК «Фонд».

Как сообщили в пресс-службе правительства и губернатора, ЖК планируют достраивать поэтапно, но у застройщика — ООО «ДЖН», который признан банкротом, есть задолженность перед банком под залог земельного участка.

— Наличие такого обременения земельных участков не позволяет в настоящее время конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов незавершенного строительства, — сообщили в правительстве.

В пресс-службе отметили, что в бюджет Новосибирской области на 2020–2022 годы заложили 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино».

Обманутые дольщики дома на улице Большой, 600/15 стр. в Новосибирске объявили голодовку 1 декабря. Свое решение они объяснили тем, что до этого больше 80 дней безрезультатно пикетировали мэрию и правительство и голодовка для них — крайняя мера. Застройщик жилых домов на ул. Большой, 600 стр. ООО «ДЖН» в июне 2019 года признан банкротом. Обманутыми дольщиками стали около 800 человек.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

голодовкадолевое строительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (50)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...