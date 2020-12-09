Участнице голодовки дольщиков «Новомарусино» потребовалась помощь скорой

Голодающей дольщице «Новомарусино» потребовалась помощь врачей
Одной из участниц голодовки обманутых дольщиков «Новомарусино» потребовалась скорая помощь. Об этом голодающие сообщили в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» во «ВКонтакте» поздно вечером во вторник,
— У нашей голодающей давление поднялось, вызвали скорую помощь. Сейчас доктора проверят нашу дольщицу, и будем принимать решение, — говорит одна из дольщиц на видео.
Как объяснила журналисту НГС участница голодовки Татьяна Жук, дольщики не планируют приостанавливать голодовку.
— К сожалению, нас вчера не услышали в Минстрое. «Фонд» готов рассмотреть все объекты, а Минстрой хочет поделить наши 6 объектов на года и этапы. Это бред. Как бабушкам сказать: «Живите еще в этих условиях, пока местные власти дойдут до следующего этапа»? А по факту — ипотека есть, жилья нет. И ту помощь, которую государство готово оказать, не поддерживает региональная власть в лице Травникова и Шмидта. (Планируете ли вы приостанавливать голодовку? — НГС) Нет. Даже с понедельника усилим и станем ближе к губернатору. Если живы будем, — рассказала Татьяна Жук.
В сентябре в региональном Минстрое говорили, что правительство Новосибирской области направило ходатайство в ППК «Фонд», который может решить проблему с завершением строительства домов.
Как сообщили в пресс-службе правительства и губернатора, ЖК планируют достраивать поэтапно, но у застройщика — ООО «ДЖН», который признан банкротом, есть задолженность перед банком под залог земельного участка.
— Наличие такого обременения земельных участков не позволяет в настоящее время конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов незавершенного строительства, — сообщили в правительстве.
В пресс-службе отметили, что в бюджет Новосибирской области на 2020–2022 годы заложили
Обманутые дольщики дома на улице Большой, 600/15 стр. в Новосибирске объявили голодовку 1 декабря. Свое решение они объяснили тем, что до этого больше 80 дней безрезультатно пикетировали мэрию и правительство и голодовка для них — крайняя мера. Застройщик жилых домов на ул. Большой, 600 стр. ООО «ДЖН» в июне 2019 года признан банкротом. Обманутыми дольщиками стали около 800 человек.