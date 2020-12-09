Участнице голодовки дольщиков «Новомарусино» потребовалась помощь скорой

Одной из участниц голодовки обманутых дольщиков «Новомарусино» потребовалась скорая помощь. Об этом голодающие сообщили в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» во «ВКонтакте» поздно вечером во вторник, 8 декабря .



— У нашей голодающей давление поднялось, вызвали скорую помощь. Сейчас доктора проверят нашу дольщицу, и будем принимать решение, — говорит одна из дольщиц на видео.

Как объяснила журналисту НГС участница голодовки Татьяна Жук, дольщики не планируют приостанавливать голодовку.